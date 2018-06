Bericht: Nach Pfiffen im Testspiel - Gündogan weinte in Kabine 

Ilkay Gündogan bereitet sich zur Zeit mit der deutschen Nationalmannschaft auf das erste Gruppenspiel am Sonntag gegen Mexico vor. Doch die Affäre um den ehemaligen Dortmunder und den Spielmacher Mesut Özil vom FC Arsenal schlägt noch immer hohe Wellen. Nun wurde publik, dass Gündogan nach den Pfiffen im letzten WM-Test gegen Saudi-Arabien in der Leverkusener Bay-Arena nach Schlusspfiff in der Kabine in Tränen ausgebrochen sein soll.