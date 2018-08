Nach Pleite bei RB Leipzig: Luhansk-Trainer will zurücktreten

Anzeige

Leipzig. Hammer in der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen RB Leipzig. Als die meisten Journalisten noch in der Mixedzone die Stimmen der siegreichen Spieler einsammelten, verkündete Luhansk-Trainer Yuri Vernydub in einem fast leeren Medienraum eine folgenschwere Entscheidung. "Ich werde nach unserer Rückkehr mit dem Präsidenten sprechen und meinen Rücktritt anbieten. Ich denke, dass es neues Blut und neue Energie braucht", sagte der ukrainische Coach.

JETZT DURCHKLICKEN: Die Stimmen zum Spiel Konrad Laimer (RB Leipzig): „Wir haben es spannender gemacht, als geplant. Aber wir haben unser Ziel erreicht und freuen uns nun auf die Auslosung der Europa-League-Gruppen und ein paar tolle Gegner.“ © dpa Jurij Vernydub (Zorya Luhansk): „Ich bedanke mich beim Verein, bei meinen Spielern, ich werde nach meiner Rückkehr in Kiew das Gespräch mit unseren Verantwortlichen suchen. Ich denke das Team braucht einen neuen Trainer, ich habe meine Ziele nicht erreicht.“ © dpa Emil Forsberg (RB Leipzig): „Ich war mir zu 100 Prozent sicher, dass ich den Elfmeter verwandle. Wir sind nun alle sehr erleichtert, dass wir für uns und vor allem auch für die Fans die Europa-League-Gruppenphase klar machen konnten.“ © dpa Willi Orban (RB Leipzig): „Wir haben heute wieder Mentalität gezeigt und das Spiel gedreht, das wir nach der frühen Führung zu leicht aus der Hand gegeben hatten. Unterm Strich stehen wir verdient in der Gruppenphase.“ © dpa Ralf Rangnick (RB Leipzig): „Die erste halbe Stunde haben wir viele Mittel angewendet, die wir uns vorgenommen haben. Zwischendrin gab es eine Phase, in der wir wenig richtig gemacht haben. Am Ende war unsere Mentalität der Schlüssel zum Sieg. Wir müssen natürlich auch weiterhin an uns arbeiten und die Zahl der Gegentore auf jeden Fall reduzieren. Das ist ganz klar!" © dpa Ralf Rangnick (RB Leipzig) zum Elfmeter: „Großes Lob an Emil Forsberg, der die Verantwortung beim Elfmeter übernommen hat. Er ist wieder auf dem Weg der Emil zu sein, den wir brauchen! Das hat er richtig gut gemacht!" © dpa Kevin Kampl (RB Leipzig): „Es war unglaublich, dass wir am Ende noch so zurück gekommen sind. Wir waren schon ein bisschen geknickt nach dem 1:2. Das hat man gemerkt. Aber dann hat man gesehen, dass wir bis zum Ende alles versucht und Mentalität gezeigt haben. Wenn du so als Mannschaft zurückkommst, verdienst du es dir auch, in die Europa League zu kommen. “ © dpa

Das war eine Überraschung für alle Beobachter der Partie. Luhansk bot eine beherzte Partie und stand bis zum Strafstoß in der 90. Minuten schon in der Gruppenphase der Europa League. Vernydub ließ sich davon allerdings nicht mehr umstimmen. "Ich möchte mich bei allen Spieler bedanken, ich möchte mich beim Verein bedanken, ich bedanke mich für die Zeit, die ich neun Jahre hier verbracht habe bei Luhansk. Ich denke, es ist Zeit eine Pause einzulegen. Ich habe mein Ziel, unsere Aufgabe nicht erfüllt. In der ukrainischen Liga läuft es auch nicht gut", sagte der 52-Jährige. Die Niederlage gegen RB war allerdings nur noch der letzte Tropfen vor der Trennung. Am Rande des Spiels war auch von Unstimmigkeiten im Verein zu hören.

RB-Coach Ralf Rangnick war von der Entscheidung seines Kollegen überrascht. "Wenn ich ehrlich bin, tut mir sein Schritt leid. Ich kann es auch nicht nachvollziehen, viel besser kannst du mit der Mannschaft hier nicht spielen. Die genauen Hintergründe kenne ich aber nicht", so der Coach.

Bevor sich Vernydub, der als Spieler auch für den Chemnitzer FC aktiv war, sich endgültig verabschiedete, haderte er mit dem Elfmeter und outete sich als RB-Bewunderer. "Der Elfer ist so eine Sache. Wir hatten eine ähnliche Situation in der Liga. Da ist der Ball vom Boden gegen die Hand des Gegenspielers geprallt und wir haben keinen Strafstoß bekommen. Heute hat der niederländische Schiedsrichter auf den Punkt gezeigt", meinte der Ukrainer. Besonders bitter: der Ball sprang an die Hand von Trainersohn Vitaly.

