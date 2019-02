Nach Pleite gegen Babelsberg: Lok Leipzigs Coach Joppe hadert mit seiner Mannschaft

Leipzig. „Die Tagesform wird entscheiden“, hatte Lok-Coach Björn Joppe vor der Begegnung am Freitag beim SV Babelsberg prognostiziert. Und so kam es dann auch – aber anders als sich die Blau-Gelben erhofft hatten. „Wir hatten heute einen rabenschwarzen Tag“, gab Joppe nach der Partie unumwunden zu, die seine Mannschaft zuvor sang- und klanglos mit 0:3 verloren hatte. Das erste Mal nach neun Pflichtspielen ohne Niederlage stand der 1. FC Lok mit leeren Händen da, was Joppe in der Pressekonferenz sichtlich angefressen kommentierte: „Wir wussten, dass wir auch mal wieder ein Spiel verlieren. Dass wir es dem Gegner dabei aber so einfach machen, ist natürlich ärgerlich.“