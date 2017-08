Nach Pyro-Irrsinn: Polizei wirft Hansa-Offiziellen Mitwisserschaft vor

Anschließend hätten Ordnungskräfte und Polizei die Südtribüne nach dem Banner durchsucht, es aber nicht gefunden. "Da die durchsuchenden Ordnungskräfte keinerlei Bezugzum F.C. Hansa Rostock haben, kann nahezu ausgeschlossen werden, dassdas Banner durch sie ins Stadion gelangte oder bei Kontrollen unentdeckt blieb", heißt es in der Mitteilung. "Somit liegt die Vermutung nahe, dass das Banner über vereinseigene Strukturen und mit Wissen von Vereinsoffiziellen ins Stadion gelangen konnte", wird Michael Ebert zitiert.

So betitelt die Sport Bild das Spiel zwischen Hansa und Hertha auf ihrer Homepage.

Der Tagesspiegel: "Hertha BSC siegt nach Fan-Ausschreitungen in Rostock"

Die Bild berichtet so auf ihrer Startseite über den Pyrotechnik-Eklat - mit deutlichem Urteil und einer Alliteration.

Hansa-Fans hatten Mitte der zweiten Halbzeit ein 30x2 Meter langes Banner entrollt mit der Aufschrift "Ostkurve Hertha BSC", das seit 2014 verschwunden war. Die Berliner Anhänger reagierten auf die Provokation mit dem Abbrennen von Pyrotechnik und schossen Feuerwerkskörper in den gegnerischen Block. Die Hansa-Hooligans verbrannten das Banner in der Pufferzone zwischen beiden Fanblocks und zündeten Sitzschalen an.