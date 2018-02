Nach rassistischen Beleidigungen: Mainz-Profis erstatten Anzeige

Mehr zum Rassismus-Skandal in Hannover

Das bestätigt Hannovers Oberstaatsanwalt Thomas Klinge auf Sportbuzzer-Anfrage. „Die Strafanträge sind am 31. Januar per E-Mail eingegangen“, sagt er. Ex-96-Spieler Balogun und sein nigerianischer Teamkollege Ujah waren im Vorfeld des Heimspiels von Hannover 96 gegen Mainz 05 am 14. Januar von fünf Anhängern der Roten rassistisch beleidigt worden. Unter den Tätern soll auch ein zwölfjähriger Junge gewesen sein.