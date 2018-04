Boateng bis Abschlussschwäche: Das sind die Bayern-Probleme

Wenn ein 75-Jähriger einen 29-Jährigen stützen muss, ist das kein gutes Zeichen. Bayerns Mannschaftsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt begleitete Abwehrchef Jérôme Boateng am Mittwochabend in die Kabine, untersuchte ihn am Tag nach dem 1:2 im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid. Laut "Sport Bild" zog sich Boateng einen Muskelbündelriss zu. Heißt: vier bis sechs Wochen Pause, die Saison ist für Boateng gelaufen. Muss er gar auf die WM in Russland verzichten? Möglich.

Ein Wettlauf mit der Zeit. Für Bundestrainer Joachim Löw nach Torhüter Manuel Neuer die nächste ungewisse Personalie. Boatengs WM-Aus wäre ein herber Verlust für die Nationalelf, eine Führungsfigur würde wegbrechen. Als Boateng den Platz verlassen musste, führte Bayern mit 1:0. Mit ihm in der Startelf hatten die Münchner in dieser Saison kein Spiel verloren – so viel zur Bedeutung des in den Jahren zuvor von Verletzungen geplagten Innenverteidigers, der zuletzt laut Trainer Jupp Heynckes „fast wieder die absolute Topform von 2013“, erreicht hatte. Gegen Real litt Bayern nach zwei weiteren Auswechslungen, nach „Rückschlägen, die man erst einmal verdauen muss“, so Heynckes.