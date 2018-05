Nach Riesen-Zoff: So denkt Matthias Sammer heute über Jürgen Klopp

Anfang März 2014 ereignete sich der Höhepunkt der Fehde zwischen dem damaligen FC-Bayern-Sportdirektor Matthias Sammer und BVB-Trainer Jürgen Klopp: "Als Matthias Sammer würde ich jeden Tag Gott danken, dass man ihn dazugeholt hat. Ich glaube nicht, dass Bayern München einen Punkt weniger hätte, wenn Matthias Sammer nicht da wäre" , sagte der Coach über den Bayern-Rivalen. Eine krachende Ohrfeige - nachdem Sammer zuvor an der Trainings-Intensität der Bundesliga-Konkurrenz gezweifelt hatte. Im Mai 2013 gingen sich die beiden Streithähne an der Seitenlinie fast an den Kragen.

Sammer und Klopp - Das ewige Duell hat sich mittlerweile abgekühlt. Sammer ist heute anerkannter Experte beim TV-Sender Eurosport, Klopp hat mit dem FC Liverpool das Finale der Champions League gegen Real Madrid (Samstag, 20:45 Uhr - hier im Liveticker ) erreicht. Jetzt bietet Sammer Frieden an: "Ich kann von meiner Seite aus nur sagen, dass es dazu Nichts gibt und auch Nichts hängen geblieben ist. Vor dem was er geleistet hat – als Trainer und wie er Deutschland präsentiert – ist das aller Ehren wert. Ich schätze ihn sehr. Alles ist gut“, sagte er gegenüber Eurosport. Ausgesprochen hätten sich die beiden allerdings noch nicht.

Sammer über Klopp: "Aushängeschild für Deutschland"

Auch das Duell an der Seitenlinie sei mittlerweile vergessen: "Ich glaube, dass Ehrgeiz und Wille, unbedingt erfolgreich zu sein, uns beide sehr prägt. Wenn man sich dann gegenübersteht (beim Spiel Borussia Dortmund gegen Bayern München am 04. Mai 2013, Anm.d.Red.), sich die Meinung geigt, ist das auch ein Bestandteil des Spiels."

Sammer adelt Klopp. Er habe vor allem so großen Respekt vor ihm, weil er sich alles so hart erarbeitet habe. „Es ist sehr, sehr wichtig für den deutschen Fußball so einen großen Trainer - wie es Jürgen ist - im Ausland, bei solch einem großen Klub präsentieren zu können. Die Premier League ist aktuell das Nonplusultra auf der Welt", sagte Sammer. "Und in dieser Liga jemanden zu haben, der erfolgreich arbeitet, im Champions League Finale steht, ist ein Aushängeschild für Deutschland."