Nach Schmiedebach-Verletzung bei 96: Wird Oliver Sorg nun zur Sechser-Option?

Das ging am Dienstag ausgerechnet beim Kapitän richtig in die Hose. Erst spürte Manuel Schmiedebach nach dem langen Vormittagstraining Schmerzen am Po. Er ließ sich am Nachmittag behandeln, 96-Doc Felix Hessel veranlasste eine genaue MRT-Untersuchung, um sicherzugehen. Das Resultat war dann ein Schock für 96 : Schmiedebach hat einen Muskelfaserriss im Gesäßmuskel erlitten.

Immerhin kehrte Sané am Dienstag wieder zurück. Stendel plant ihn fest ein als Riese in der innenverteidigung mit Stefan Strandberg. Am heutigen Mittwoch setzt 96 deshalb eine geheime Generalprobe gegen die eigene Reserve im Eilenriedestadion an (14 Uhr). Sané hatte sich im Trainingslager zweimal am Oberschenkel verletzt. Mittlerweile, nach einer weiteren Woche Pause in Hannover, „dürfte es bei Salif kein Problem geben“, glaubt Stendel.

Er und Strandberg „kennen sich schon“, sagt der Trainer, „auch wenn sie mal eine Zeit nicht zusammen spielen oder trainieren“. Ob Noah Sarenren-Nazee nach den Adduktorenproblemen bis zum Lautern-Spiel heiß läuft, wird sich zeigen. Martin Harnik zauberte nach seiner Erkältung am Dienstag schon wieder und schoss ein Hackentor. Harnik soll heute im Sturm anfangen.