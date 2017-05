Nach sechs Jahren: Artur Sobiech verlässt Hannover 96

Nun ist es Gewissheit: Artur Sobiech verlässt Hannover 96. Der Stürmer spielte sechs Jahre für die Niedersachsen, konnte sich aber - auch verletzungsbedingt - nie als absolute Stammkraft etablieren. Insgesamt absolvierte Sobiech 143 Pflichtspiele für die "Roten", in denen er 28 Tore erzielte.

Ziel: Aufstieg zum Abschied

Wohin es den 26-Jährigen jetzt zieht, ist noch unklar. Demnach gebe es Angebote aus der Bundesliga, der 2. Liga und sogar aus China. "Das entscheidet sich in den nächsten Wochen. Ich bin offen, schließe nichts aus", berichtete Sobiech. Hannover aber "bleibt immer in meinem Herzen", so der 13-malige Nationalspieler, der betonte: "Ich werde 96 vermissen, die Menschen, die ganze Stadt."