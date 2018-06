Nach seinem HSV-Rückzug: Investor Klaus-Michael Kühne legt nach!

Er versuchte alles, doch aus seinen Träumen wurde nichts. Rund 100 Millionen Euro investierte Unternehmer Klaus-Michael Kühne in acht Jahren in den Hamburger SV. In der vergangenen Saison stieg der Klub zum ersten Mal in seiner Geschichte aus der Bundesliga ab. Für den Absturz des einstigen „Dinos“ macht der Milliardär die Vereinsführung verantwortlich und zog harte Konsequenzen: Am vergangenen Mittwoch stellte Kühne in einem Interview mit der Sport Bild klar: "Ich werde den Verein nicht weiter fördern." Und jetzt legt er nach!

Denn Kühne hat im Gespräch mit SPORT1 erklärt, warum er seine finanzielle Unterstützung für den Hamburger SV einstellen will.