Nach seinem Kreuzbandriss ist RB-Leipzig-Profi Klostermann beschwerdefrei

Leipzig. Olympia-Silbermedaillengewinner Lukas Klostermann ist nach seinem Kreuzbandriss am 13. September 2016 beschwerdefrei in die Vorbereitung mit Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig gestartet. „Ich spüre absolut gar nichts mehr, so wie ich es mir vorgestellt habe“, sagte der 21-Jährige in einem kurzen Vereins-Video. Klostermann hatte in der Premierensaion von RB Leipzig in der Bundesliga nach dem Aufstieg nur eine Partie (1:0 gegen Borussia Dortmund) bestritten, ehe er sich die schwere Knieverletzung im Training zugezogen hatte.