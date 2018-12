Nach Sieg: Ex-96-Trainer Daniel Stendel verteilt Bier beim FC Barnsley (im Video)

Über die Weihnachtszeit bescherte Daniel Stendel sich, seinem FC Barnsley und dessen Fans drei Siege in Folge. Damit steht der Drittligist nach 24 von 46 Spielen auf Platz vier - der Anschluss an die Spitzenplätze ist noch zum Greifen nah. Nach dem zuletzt wichtigen Sieg gegen Charlton Athletics gab's jedoch nicht nur drei Punkte, sondern auch eine Runde Bier für den FC Barnsley: In einem Twitter-Video ist Coach Daniel Stendel zu sehen, der mit einer Kiste unter dem Arm einige Flaschen Bier verteilt:

Daniel Stendel gab nach einem wichtigen Sieg für Barnsley eine Runde Bier aus.#H96Legende pic.twitter.com/pRB7zCQH4l — Kitto (@Kitto_1896) 30. Dezember 2018

Stendel übernahm den Club zum Saisonbeginn, holte Mike-Steven Bähre aus Hannover nach Barnsley und führte den Verein, der in der Vorsaison aus der zweiten Liga abstieg, an das obere Ende. Die erste Niederlage kam erst am 8. Spieltag, "nur" vier weitere Niederlagen folgten. Damit schlug der ehemalige 96-Trainer in England voll ein - ebenso wie sein Mitbringsel Bähre.

Daniel Stendel: Seine Karriere in Bildern: Im Jahr 1999 kam Daniel Stendel zu Hannover 96 (hier ein Bild aus dem jahr 2000). ©

96-Leihe Bähre mit Show-Einlage Der 23-Jährige wurde im Sommer von Hannover 96 ausgeliehen, spielte in jedem Spiel, obwohl er bisher nur ein Tor vorbereitete. Der FC Barnsley besitzt eine Kaufoption für den Achter. Ohne versäumtes Spiel sieht es gar nicht mal so schlecht aus. In der letzten Partie des Jahres am vergangenen Sonnabend gegen Charlton Athletic zeigte er darüber hinaus noch eine kleine Show-Einlage am Mittelkreis: