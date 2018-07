Man muss ja nicht gleich übertreiben! Nach dem 2:0-Viertelfinalerfolg der englischen Nationalmannschaft in Russland über Schweden randalierten einige britische Fans am Samstag in einem IKEA-Möbelkaufhaus in der englischen Hauptstadt London. Männer, Frauen und auch Jugendliche feierten lautstark den WM-Halbfinaleinzug und sangen den Song "Football´s coming home".

Dann fingen einige Fans an, über die Möbel im Kaufhaus zu stürmen, sich in den Betten Kissenschlachten zu liefern, und sie sprangen auch über Tische. Das Mobiliar war nach der "Fan-Aktion" nicht mehr für den Verkauf geeignet.