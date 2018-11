Nach Skandal-Pfiff: So reagiert das Netz auf die Aktion von Manchester City-Star Raheem Sterling

Es war die wohl außergewöhnlichste Szene an diesem 4. Spieltag in der Champions-League-Gruppenphase. Flügelstürmer Raheem Sterling sprintete in den Strafraum von Schachtjor Donezk und kam kurz vor dem Abschluss zu Fall. Schiedsrichter Viktor Kassai zeigte auf den Punkt. Dabei wurde der Star von Manchester City gar nicht von einem Gegenspieler berührt. Er trat in den Rasen und ging dann zu Boden.