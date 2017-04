Nach Spießrutenlauf: RB-Leipzig-Coach Hasenhüttl will Thema Werner „zu Grabe tragen“

Zuvor hatte sich Stürmer Timo Werner wegen seiner Schwalbe im Hinspiel lautstarke Pfiffe bei jedem Ballkontakt und derbe Schmähgesänge der Schalker Fans anhören müssen. Die ebbten auch nicht ab, als er Leipzig in der 14. Minute in Führung gebracht hatte. Weitere Provokationen wollte der 21-Jährige aber auf jeden Fall vermeiden. Auf den Torjubel nach dem 17. Saisontreffer verzichtete er vorsichtshalber, Interview-Anfragen nach dem Spiel lehnte er freundlich ab.

Das mit dem Tor hätte Werner, „wenn er an die Szene von damals gedacht hätte, eigentlich mal sein lassen können“, scherzte derweil Christian Heidel. Doch auch für Schalkes Manager war das Thema „längst abgehakt. Wir haben schon vorher alle gesagt, dass das Thema erledigt ist. Der Junge hat einen Fehler gemacht, aber mein Gott, wer von uns hat keinen Fehler gemacht?“ Das Verhalten der Schalker Anhänger wollte der Sportchef nicht überbewerten. „Dass so etwas aufgegriffen wird, hat jeder erwartet“, sagte er: „Dass dann nicht jedes Wort ganz jugendrein war und dass das auch nicht ganz in Ordnung ist, das wissen wir auch. Aber das gibt es in jedem Fußballstadion mal.“