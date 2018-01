Nach Strasser-Kollaps: Risikojob Fußballtrainer

Am 3. Januar 1969 verstarb Dortmunds Oswald Pfau mit 54 Jahren an einem Herzinfarkt. Nicht während des Spiels, sondern im Krankenhaus, in das er sich drei Wochen zuvor wegen „Nierenbeschwerden“ begeben hatte. An die Nieren waren ihm gewiss auch die Leistungen gegangen, die Borussia stand im Abstiegskampf. Dass sie ihn letztlich bestand, erlebte er nicht mehr mit. © Imago

Der vorherige Bayern-Trainer Gyula Lorant fiel 1981 tot von der Bank. Damals coachte der Ungar, ein Kettenraucher, PAOK Saloniki. Vier Jahre später erlitt auch der walisische Nationaltrainer Jock Stein einen Herzinfarkt und starb während des Länderspiels gegen Australien. © Imago

In der Bundesliga spielten sich andere Dramen ab. Das größte beim HSV. Im April 1980 bot der mehrfache Meister-Trainer Branko Zebec ein Bild des Jammers. In Dortmund verfolgte er die erste Halbzeit des Spiels geistesabwesend, denn er war betrunken. Der Jugoslawe war alkoholkrank, das war szenebekannt. Doch bei einem Spiel war es nie vorgekommen. Schon bei der privaten Anreise – den Mannschaftsbus hatte er verpasst – war er von der Polizei angehalten worden. Eine Blutprobe ergab 3, 25 Promille. Manager Günter Netzer setzte ihn in den Mannschaftsbus, die zweite Halbzeit coachte der Co-Trainer. Kurios: Der 2:0-Vorsprung wurde ohne Zebec verspielt (2:2). Der Vorstand mahnte ihn anschließend ab. Entlassung sechs Monate später. © Imago

Im November 1985 war auch Hannovers Werner Biskup alkoholisiert. Der Vorstand verhinderte Schlimmeres, zog ihn vor Anpfiff aus dem Verkehr und 96 gewann 3:1. Vize-Präsident Francke: „In Frankfurt haben wir ohne Trainer gespielt. Vielleicht haben wir deshalb auch mal gewonnen.“ Biskup, auch alkoholkrank, wurde abgemahnt und kurz darauf entlassen. Später fand man ihn mit blauem Auge und orientierungslos in einem Park. Er gestand: „Natürlich haben mich der Manager oder der Präsident angesprochen, aber dann habe ich das Problem verharmlost, so nach dem Motto: Du trinkst doch auch, stell dich nicht so an. Oder ich habe auf stur geschaltet und die Leute gebeten, mich in Ruhe zu lassen. Ich habe mich die ganze Zeit selbst betrogen und belogen.“ © Imago

Ein Stressopfer wurde auch Heinz Höher, der ebenfalls zur Flasche griff. Als er nach sechsjähriger Arbeitslosigkeit beim Zweitligisten VfB Lübeck wieder eine Anstellung fand, brach er im Oktober 1996 schon beim ersten Training zusammen. Kreislaufkollaps! Höher: „Ich habe an dem Morgen nicht gefrühstückt und war stattdessen im Fitnessraum. Anschließend habe ich auf nüchternen Magen acht Kapseln eingeworfen, die das Bedürfnis nach Alkohol beseitigen sollten.“ Der Vertrag wurde sofort wieder abgelöst. © Imago

Ohne eigenes Verschulden erlebten auch andere Trainer gesundheitsbedrohliche Momente. Im November 2003 spielte der 1. FC Nürnberg in der 2. Liga am Aachener Tivoli. Ab Minute 73 indes ohne Trainer, denn Wolfgang Wolf wurde von nie eindeutig identifizierten Wurfgeschossen am Kopf getroffen und wurde blutend in die Kabine gebracht. Nürnberg legte Protest gegen die 0:1-Niederlage ein, der DFB entschied: im Januar 2004 gab es das erste „Geisterspiel“ im deutschen Profifußball. Wolf war wieder dabei, Nürnberg verlor nun mit 2:3. © Imago