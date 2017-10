Nach Sturmtief "Xavier": Todesfall erschüttert Lindower SV

Tiefe Bestürzung beim Lindower SV: Bei der Frau, die am Donnerstag in der Region um Gransee und Lindow dem Sturm "Xavier" zum Opfer fiel, handelte es sich um die Mutter und Ehefrau zweier Vereinsmitglieder der Grün-Weißen. Sie fuhr mit dem Auto in einen Graben, wo anschließend ein Baum auf den Pkw stürzte. Der Ehemann ist im Vorstand der Abteilung Fußball integriert, der Sohn spielt gar in der ersten Mannschaft in der Landesklasse West. "Wir sind geschockt, können das alles gar nicht glauben", ringt Trainer Sebastian Stendel um Worte. Geschlossen als Team hatte man für Freitag einen Mannschaftsabend vereinbart, da erst am Sonntag das Pokalspiel bei TuS Wildberg auf dem Programm steht. "Den Teamabend haben wir abgesagt. Unsere Gedanken sind nun bei unserem Mannschaftskameraden und seiner Familie", so Stendel.