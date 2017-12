Nach Tod von Talent Burkhart: Skiverband zieht heftige Konsequenzen

Der Deutsche Skiverband (DSV) will nach dem tödlichen Unfall von Nachwuchs-Athlet Max Burkhart Konsequenzen ziehen. „Wir werden in Zukunft keine jungen Leute mehr für den Abfahrtssport freigeben, die sich nicht dem Ausbildungskonzept des DSV unterziehen“, sagte Alpindirektor Wolfgang Maier der ARD am Samstag vor dem Weltcup-Riesenslalom in Val d'Isère und berichtete von einem langen Gespräch mit Herren-Cheftrainer Mathias Berthold. „Wir haben das Konzept seit drei Jahren umgestellt. Wir versuchen durch dieses Konzept sehr viel Sicherheit reinzubringen.“