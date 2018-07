Nach tödlichem Unfall: Schalke-Star Harit am Montag beim Staatsanwalt

Amine Harit vom FC Schalke 04 muss sich am Montag in Marrakesch vor dem Staatsanwalt verantworten. Der 21-Jährige hat in der Nacht auf Samstag einen Unfall verursacht, bei dem ein 28-jähriger Fußballer ums Leben gekommen ist.

Anzeige

Gegen Abend bestätigte Schalke 04 offiziell, was zuvor schon in den Medien kursiert war: Mittelfeldspieler Amine Harit hat in der Nacht von Freitag auf Samstag in Marrakesch einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Dabei ist ein 28-Jähriger Fußgänger ums Leben gekommen. Welche Folgen das für den talentierten Nationalspieler aus Marokko hat, ist noch unklar. Nach eigenen Angaben hätte der 21-Jährige keine Chance gehabt, den Unfall zu verhindern.

Die Ermittlungen der Polizei in Marrakesch laufen aber weiter. Harit konnte nach Aufnahme seiner Aussage gehen, bleibt aber vorerst in seinem Heimatland. Dort soll der Nationalspieler nach Angaben der Bild am Montag freiwillig vor dem Staatsanwalt erscheinen.

"Zuallererst gilt Amines tiefes Mitgefühl ebenso wie das von uns allen beim FC Schalke 04 den Hinterbliebenen des Opfers. Wir stehen jetzt in ständigem Kontakt zu Amine", erklärte Schalke-Manager Christian Heidel in einer Stellungnahme am Samstag. Der 21-Jährige soll sich bei seiner Familie befinden und vor Ort psychologisch betreut werden.