HSV-Mäzen Kühne legt nach: "Luschen bleiben hier immer hängen"

Vor dem Start blicken die Verantwortlichen der Klubs auf die Bundesliga-Saison 2017/2018. © imago

Karl-Heinz Rummenigge (FC Bayern München, Vorstandsvorsitzender): "Ich freue mich sehr auf die neue Saison, vor allem aber auf unsere Neuzugänge mit James Rodriguez, Corentin Tolisso, Niklas Süle und Sebastian Rudy. Das ist schon ein qualitativ sehr hochklassiges Quartett an Neuverpflichtungen. Das Ziel des FC Bayern München für die Saison 2017/2018 ist daher auch klar: Wir wollen den deutschen Meistertitel erneut verteidigen und zum sechsten Mal in Folge die Schale nach München holen" ... © imago

... "Natürlich streben wir auch in den anderen Wettbewerben, in denen wir vertreten sind, wie der Champions League und dem DFB-Pokal, an, so weit wie möglich zu kommen. Wir wollen jedenfalls in jedem Spiel unseren Fans in der Allianz-Arena, aber auch weltweit attraktiven und erfolgreichen Fußball bieten. Das ist der Anspruch des FC Bayern." © imago

Ralf Rangnick (RB Leipzig, Sportdirektor): "Wir stehen vor besonderen Herausforderungen. Es gilt, die tollen Leistungen der vergangenen Spielzeit zu bestätigen. Wenn wir dann erneut von einer sorgenfreien Saison sprechen können, wäre das großartig. Tabellenplätze als Zielvorgabe haben dabei erst einmal keine Relevanz für uns" ... © imago

... "Die Champions League wird für jeden von uns – und natürlich für unsere Fans – ein emotionales Highlight. Ich bin mir sicher, dass die Mannschaft in diesen internationalen Spielen über sich hinauswachsen wird. Die Herausforderung wird es sein, am darauffolgenden Wochenende auch in der Bundesliga wieder Höchstleistungen zu bringen. Dafür sehe ich uns aber gut aufgestellt. Denn wir haben den Kern der Mannschaft zusammengehalten und noch weiter verstärkt, um für die kommenden Aufgaben gerüstet zu sein." © imago

Michael Zorc (Borussia Dortmund, Sportlicher Leiter): "Wir starten bekanntlich mit einem neuen Trainerteam in die Saison. Nach einigen Wochen unter der Leitung von Peter Bosz können wir sagen, dass wir alle uns sehr wohl in dieser Konstellation fühlen. Den offensiven, dynamischen, dominanten Fußball, den der Trainer sehen möchte, möchten wahrscheinlich auch alle Fans sehen. Die Mannschaft hat während der vergangenen Wochen engagiert trainiert und setzt die Vorstellungen des Trainers sukzessive um. Wir haben das Team der vergangenen Saison weitgehend zusammengehalten" ... © imago

... "Neue Spieler wie Toprak, Zagadou, Philipp und Dahoud bieten uns weitere Optionen. Unsere Saisonziele haben sich vor diesem Hintergrund nicht geändert. Sie sind realistisch formuliert – und in den vergangenen Jahren haben wir sie zumeist auch erreicht: Wir möchten uns erneut direkt für die Champions League qualifizieren, in der Königsklasse überwintern und im DFB-Pokal so weit wie möglich kommen." © imago

Alexander Rosen (TSG Hoffenheim, Direktor Profifußball): "Das erste Mal Europa ... Keine Frage, die neue Saison steht unter dieser Überschrift. Wir freuen uns auf diese besondere Herausforderung. Dafür haben wir ein Jahr lang hart gearbeitet, und wir werden nun nicht klagen über Zusatzbelastungen oder fehlende Erfahrung, sondern gehen mutig und voller Freude an die erste internationale Aufgabe heran, die uns die erfolgreichste Saison unserer Historie beschert hat" ... © imago

... "Dabei werden wir weiter nachhaltig wirtschaften, junge Talente in unseren Kader integrieren und entwickeln, und wir werden auch in unserem zehnten Bundesligajahr nacheinander nichts als selbstverständlich hinnehmen. Die TSG Hoffenheim ist ein Klub, der mutig und offensiv seine Aufgaben annimmt, immer im Bewusstsein, dass es außergewöhnlicher Leistungen bedarf, um in die Phalanx der Topklubs einzudringen." © imago

Jörg Schmadtke (FC Köln, Sportdirektor): "Platz fünf erreicht – da müsst ihr ja jetzt nächste Saison mindestens Vierter werden. Den Spruch höre ich oft, aber interessanterweise kommt er so gut wie nie von einem Fan des 1. FC Köln, sondern von außen. Meistens nach dem Motto: Jaja, so sind sie, die Kölner. Ich bin ziemlich sicher: Nein, sind sie nicht. Entgegen gewisser Vorurteile können auch Kölner begreifen, wie es dazu gekommen ist, dass wir uns für die Europa League qualifiziert haben. Drei, vier Mannschaften mit höheren Etats haben geschwächelt – und wir waren da. Das ist eine Qualität" ... © imago

... "Wir haben damit eine große Sehnsucht befriedigt. Deshalb hoffe ich, dass man mit uns weiter Geduld hat und eben nicht erwartet, dass wir jetzt noch mal einen draufsetzen. Ziele sollten realistisch sein, sonst führen sie zu Lähmung und Enttäuschung. Wenn man sie dann übertreffen kann, ist es umso schöner." © imago

Michael Preetz (Hertha BSC, Manager): "Die Voraussetzungen sind in dieser Saison andere. Denn wir spielen wieder Europa League. Das ist bei uns schon länger her und bringt Herausforderungen mit sich, auf die wir uns aber freuen und die wir meistern wollen. In allen Wettbewerben. Die Vergangenheit zeigt aber auch, dass Vereine, die es nicht gewohnt sind, mit der Mehrfachbelastung umzugehen, per se mehr Probleme bekommen, als sie vorher hatten. Das nehmen wir ernst" ... © imago

... "Zwar standen wir in der vergangenen Saison nach 34 Spieltagen vor großen Vereinen wie Schalke, Gladbach, Leverkusen und Wolfsburg. Doch uns ist klar, dass in einer normalen Fußballwelt diese Klubs vor Hertha BSC landen. Trotzdem bleibt es unsere mittelfristige bis langfristige Zielsetzung, dass wir auch wieder dauerhaft um die internationalen Plätze mitspielen wollen." © imago

Jochen Saier (SC Freiburg, Sportvorstand): "Wir haben in der letzten Saison mit einer tollen Truppe als Aufsteiger eine sehr stabile Saison gespielt. Platz sieben ist einfach etwas Besonderes für den Bundesligastandort Freiburg. Das hat Begehrlichkeiten bei anderen Klubs geweckt, weswegen wir nach den Abgängen von absoluten Leistungsträgern wieder Lücken im Kader schließen mussten. Eine Situation, die wir gewohnt sind. Dennoch wird es für einen vermeintlich Kleinen wie uns immer komplizierter, auf diesem überhitzten Transfermarkt Ersatz zu finden. Wir müssen wieder sehr schlau sein" ... © imago

... "Unser Trainer Christian Streich und ich arbeiten jetzt schon im 15. Jahr zusammen, erst in der Jugendabteilung, jetzt schon länger bei den Profis. Wir sind dabei immer sehr vertrauensvoll durch Höhen und Tiefen gegangen. Daran wollen wir festhalten." © imago

Frank Baumann (SV Werder Bremen, Geschäftsführer): "Nach einer langen Vorbereitung wollen wir das Selbstvertrauen und die Spielkultur aus der erfolgreichen Rückrunde mitnehmen und sind neugierig, welche Impulse unsere Neuzugänge in unserem ansonsten eingespielten Kader geben können.Das anspruchsvolle Auftaktprogramm mit den Gegnern Hoffenheim, FC Bayern und Hertha BSC ist hochinteressant. Doch wir sehen darin die Chance, mit einer Überraschung in die Saison zu starten. Auf jeden Fall werden wir sehr schnell eine gute Standortbestimmung bekommen" ... © imago

... "Unser Saisonziel machen wir nicht an einem konkreten Tabellenplatz fest, dafür gibt es zu dieser Phase der Saison einfach zu viele Variablen. Dennoch sind unsere Ambitionen hoch. Wir wollen uns in der oberen Tabellenhälfte festsetzen und jede sich bietende Chance nutzen, mehr zu erreichen." © imago

Max Eberl (Borussia Mönchengladbach, Sportdirektor): "Dieser Sommer wurde beherrscht von den zum Teil irrwitzigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt, der unter dem Einfluss der englischen Fernsehgelder und des chinesischen Investitionswahns explodiert ist und für meinen Geschmack teils perverse Dimensionen angenommen hat. Ich bin froh, dass man in der Bundesliga den Eindruck hat, dass vernünftig gewirtschaftet wird und dass gestiegenen Ausgaben auch entsprechende Einnahmen entgegenstehen. Ich sehe die Bundesliga so offen und ausgeglichen wie lange nicht mehr" ... © imago

... "Klubs wie Schalke, Leverkusen und Wolfsburg, die aus der oberen Tabellenhälfte gefallen sind, wollen mit aller Macht nach oben. Andere, die nach vorn gestoßen sind, wollen dort bleiben. Dazu kommen zwei Aufsteiger, die über größere Etats verfügen als mancher etablierte Bundesligist. Wir in Gladbach haben uns ein simples Ziel gesetzt: Wir wollen besser abschneiden als letzte Saison, als wir Neunter wurden. Klingt einfach, ist aber nicht einfach. Siehe oben ..." © imago

Christian Heidel (FC Schalke 04, Sportvorstand): "Für die neue Saison haben wir uns bei Schalke 04 einiges vorgenommen. Wir wollen uns wieder für den Europapokal qualifizieren. Für diese Plätze gibt es in der Bundesliga so viele Bewerber wie vielleicht noch nie. Also müssen wir innovativ sein: was unser Spiel, unsere taktische Ausrichtung und noch viele Dinge mehr betrifft" ... © imago

... "Wir sind überzeugt, dass wir mit Domenico Tedesco diese Ziele erreichen. Er ist ein junger und intelligenter Trainer mit großem Fachwissen, der weiß: Kommunikation ist ein wichtiger Faktor, wenn eine Mannschaft erfolgreich sein soll – das gilt nicht nur im Fußball. Mit diesem Weg wollen wir unsere Fans wieder begeistern. Ihre Unterstützung hatte auch in der vergangenen Saison die Klasse, die wir auf dem Rasen wieder erreichen wollen." © imago

Fredi Bobic (Eintracht Frankfurt, Vorstand Sport): "Eins ist garantiert: Spannung. Ab Platz zwei. Hinter dem Meister Bayern München werden sich Dortmund, Leipzig, Hoffenheim, Leverkusen tummeln, und dann beginnt die Gruppe, die den Klassenerhalt zumindest als bedeutendes Ziel im Auge haben muss. Einen richtigen Außenseiter gibt es nicht. Das Ganze macht es auch für uns bei Eintracht Frankfurt so schwierig. Aber schwierige Aufgaben sind die interessanten. Einfach kann jeder" ... © imago

... "Wir haben in der Planung und Vorbereitung der Saison wieder viel Fantasie an den Tag gelegt, haben fast täglich mit unseren Scouts kommuniziert und sind der Überzeugung, für unseren Verein nahezu ein Optimum erreicht zu haben. Irgendwann wollen wir auch Höhenluft schnuppern. Dazu wollen wir aber nicht die Seilbahn nehmen, sondern den beschwerlichen Fußweg. Und da sind wir noch nicht allzu weit von der Talstation entfernt." © imago

Rudi Völler (Bayer Leverkusen, Sportlicher Leiter): "Wir sind ein Verein, der in den vergangenen Jahren mit überwiegend jungen, hochtalentierten Spielern sehr erfolgreich gewesen ist. An diesem Konzept werden wir unter unserem neuen Trainer Heiko Herrlich festhalten, auch wenn wir in der Vorsaison unsere Ziele nicht erreichen konnten" ... © imago

... "Bayer 04 Leverkusen bleibt natürlich ein Klub, der international spielen will – wie viele andere auch. Zwischen Platz drei bis 13 ist eigentlich alles möglich. Aber jeder hier möchte beweisen, dass das vergangene Jahr nur ein Ausrutscher war. Zuletzt hatten wir festgestellt, dass der eine oder andere Spieler nicht mehr alles abrufen konnte, was in ihm steckt. Das ist nun Heiko Herrlichs Aufgabe: mit den tollen individuellen Fähigkeiten der Spieler ein Team zu formen, das wieder oben angreifen kann." © imago

Stefan Reuter (FC Augsburg, Geschäftsführer Sport): "Ich verspüre große Vorfreude auf die Saison. Wir wollen uns weiter in der Liga etablieren. Unser erstes Ziel ist der Klassenerhalt, den wir so schnell wie möglich schaffen wollen. In der Vergangenheit haben wir aber auch gezeigt, dass wir, wenn es läuft, auch mal für eine Überraschung sorgen können. Warum soll das in Zukunft nicht wieder möglich sein?" ... © imago

... "In der vergangenen Saison haben wir trotz Kritik die Zuversicht behalten und an unserem Trainer Manuel Baum festgehalten. Der Erfolg hat uns recht gegeben. Das wird auch in Zukunft der Weg des FC Augsburg sein. Wenn wir von etwas überzeugt sind, machen wir Entscheidungen nicht nur von Ergebnissen abhängig. Ja, wir werden mal ein paar Spiele in Folge verlieren. Trotzdem wird der Trainer bei uns nicht sofort infrage gestellt." © imago

Jens Todt (Hamburger SV, Sportchef): "Die Jubelschreie im Volksparkstadion sind verhallt. Der Klassenerhalt nach einem unglaublichen Kraftakt, die Rettung in letzter Minute, das alles sind schöne Erinnerungen, die jetzt nicht mehr zählen. Wir haben den Blick längst nach vorn gerichtet und arbeiten fieberhaft auf die neue Spielzeit hin" ... © imago

... "Aber es ist doch klar: Wir alle wollen eine bessere, gern auch eine weniger spannende Spielzeit als die letzte absolvieren. Das wird kein leichtes Unterfangen. Die Liga war vielleicht noch nie so ausgeglichen. Ich bin aber überzeugt, dass wir für diese Aufgabe eine schlagkräftige Mannschaft formen werden. Wir gehen als einziger Verein in die 55. Bundesligasaison. Ich freue mich schon darauf, wenn im Volksparkstadion wieder Jubelschreie aus 50 000 Kehlen ertönen." © imago

Rouven Schröder (Mainz 05, Sportlicher Leiter): "Wir fokussieren uns auf unser erstes Etappenziel. Das ist der Klassenerhalt. Es wird von Jahr zu Jahr schwieriger, dieses Ziel zu erreichen. Die Bundesliga rüstet auf. Und Mainz 05 ist nicht der Verein, der große Parolen schwingt. Wir strahlen Authentizität aus, möchten arbeiten, möchten fleißig sein. Schaffen wir das, werden wir auch erfolgreich sein" ... © imago

... "Auf dem Weg zu unserem Ziel erwarte ich von allen, dass sie sich zu 100 Prozent einbringen, dass sie unseren Verein mit Leidenschaft und Emotion vertreten. Unser neuer Trainer Sandro Schwarz ist dafür genau der richtige Mann. Er bringt all das mit, was wir uns für Mainz 05 wünschen, hat in den letzten Jahren akribisch an sich und seinem Profil gearbeitet – immer im Sinne der Philosophie unseres Vereins. Sandro hat Mainz 05 voll verinnerlicht. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm!" © imago

Olaf Rebbe (VfL Wolfsburg, Sportdirektor): "Wir blicken voller Vorfreude auf unsere 21. Bundesligaspielzeit. Nach dem Last-minute-Klassenerhalt gehen wir aber auch mit viel Demut in die neue Saison. Wir haben selbstkritisch alles hinterfragt. So haben wir im Kader einen großen Umbruch vollzogen: Verdiente Spieler sind gegangen, dafür haben wir erfolgshungrige Neuzugänge verpflichtet, bei denen wir darauf geachtet haben, dass sie zu unserer Philosophie und zu unseren Werten und unserem Saisonmotto 'Arbeit, Fußball, Leidenschaft' passen" ... © imago

... "Zudem haben wir die internen Strukturen weiter optimiert, sodass wir optimistisch sind, eine gute Saison zu spielen. Klar ist aber, dass wir wieder erfolgreichen und ansehnlichen Fußball spielen wollen. Das haben sich allein schon unsere Fans verdient, ohne die wir nicht mehr erstklassig wären." © imago

Hannes Wolf (VfB Stuttgart, Trainer): "Wir haben in den vergangenen zehn Monaten von der Mannschaft, den Menschen im Verein und der Stadt sehr viel Respekt und Vertrauen bekommen. Die Meisterschaft in der 2. Liga war ein großartiger Erfolg, an dem sehr viele Menschen beteiligt waren. Was wir erleben durften, war etwas total Besonderes" ... © imago

... "Aber jetzt geht es weiter. Wir fokussieren uns auf die neuen Aufgaben, wir wollen wie ein Aufsteiger auftreten – mit all der Arbeit, mit dem vielen Laufen, mit der Kampfkraft, mit dem Leuchten in den Augen. Und dafür müssen wir viel tun. Der Kampf in der Bundesliga wird hart, darauf muss man top vorbereitet sein. Wir wollen alles geben und dabei auch an unseren Aufgaben wachsen, wir wollen uns immer weiter steigern, immer das Beste aus den Situationen machen und lernen. Das ist der Weg, den wir gehen wollen." © imago

Horst Heldt (Hannover 96, Manager): "Der Freudentaumel ist Geschichte, aber die Euphorie in Hannover lebt. Mit dem Tag des Aufstiegs hat bei uns eine neue Zeitrechnung begonnen. Nämlich die alte. Die 2. Liga soll nur eine kurze Unterbrechung der Erfolgsgeschichte von Hannover 96 gewesen sein. 14 Jahre spielte man erstklassig, nun sind wir wieder zurück. Quasi gekommen, um zu bleiben. Die Vorfreude ist groß, das Ziel ist der Klassenerhalt. So schnell und so früh, wie es nur möglich ist" ... © imago