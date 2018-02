Nach verpasster Medaille: Pechstein zerreißt Formular für Doping-Probe

Über 5000 Meter, eigentlich die Parade-Disziplin von Claudia Pechstein, war die 45-Jährige bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea chancenlos. Die Olympia-Legende kündigte allerdings an, 2022 in Peking wieder antreten zu wollen.

Als Claudia Pechstein entkräftet das Eis verließ und plötzlich die Doping-Kontrolleure vor ihr standen, verlor Deutschlands Rekord-Winter-Olympionikin die Beherrschung. Wütend zerriss die Eisschnellläuferin das Formular für den Dopingtest. "Das kann doch nicht wahr sein. In diesem Moment mit dem Formular zu winken", echauffierte sich Pechstein. Kurz zuvor hatte sie am Freitag ihre erhoffte zehnte Olympia-Medaille auf ihrer Paradestrecke über 5000 Meter bei den Winterspielen in Pyeongchang klar verpasst und mit großem Rückstand nur den achten Platz belegt.

Nachdem die Berlinerin wegen auffälliger Blutwerte bereits für zwei Jahre gesperrt worden war und einen langen Kampf gegen dieses Urteil geführt hatte, ist sie in Sachen Dopingkontrollen ohnehin besonders sensibel. Mit etwas Verspätung hatte sich ihr Groll gelegt und sie absolvierte nach der Mixed-Zone den Test wie vorgeschrieben.

Es war nicht der Tag der fünfmaligen Olympiasiegerin, die Geschichte schreiben wollte. Doch im Alter von 45 Jahren und 359 Tagen misslang der Berlinerin das Vorhaben, als älteste Frau der Olympia-Geschichte eine Medaille in einer Einzel-Disziplin zu holen.

"Dann muss es nächstes Mal halt Gold werden"

Die Niedergeschlagenheit wich aber schnell neuer Angriffslust. "Ob nun Vierte oder Achte - das ist doch egal. Ich wollte eine Medaille." Und trotzig kündigte Pechstein an, diese nun mit fast 50 Jahren 2022 in Peking holen zu wollen. "Ich laufe vier Jahre weiter, dann muss es nächstes Mal halt Gold werden", sagte Pechstein.

Einfach wird es aber nicht, schon in Pyeongchang war sie gegen die deutlich jüngere Konkurrenz chancenlos. "Ich hatte einen Plan. Und wenn ich den durchgezogen hätte, wäre es die Medaille geworden", sagte Pechstein. Sie riskierte alles, um vor 5000 Zuschauern die vorgelegte Top-Zeit der Niederländerin Esmee Visser zu knacken. Das Vorhaben, wie im Vorjahr bei der WM 6:53 Minuten zu laufen, ging nicht auf. Ihre stabilen Zeiten im Bereich von 32 Sekunden hielt sie nur "über sechs, sieben Runden". Dann kam der so genannte "Mann mit dem Hammer", die Rundenzeiten stiegen stetig an. So war der Rückstand von fast zwölf Sekunden auf den Bronzerang mehr als bitter.

Olympia 2018: Alle deutschen Medaillengewinner im Überblick Natalie Geisenberger, Laura Dahlmeier, Eric Frenzel, Andreas Wellinger: Wir zeigen alle deutschen Medaillen bei den Olympischen Winterspielen 2018. © dpa/Montage Gold: Laura Dahlmeier - Biathlon, Sprint der Damen © dpa Gold: Andreas Wellinger - Skispringen, Einzel von der Normalschanze, Herren © dpa Gold: Arnd Peiffer - Biathlon, Sprint der Herren © dpa Bronze: Johannes Ludwig - Rodeln, Einsitzer der Männer Gold: Laura Dahlmeier - Biathlon, Verfolgung der Damen © Matthias Hangst/Getty Images Bronze: Benedikt Doll - Biathlon, Verfolgung der Herren © Matthias Hangst/Getty Images Silber: Katharina Althaus - Skispringen der Damen © Matthias Hangst/Getty Images Gold: Natalie Geisenberger - Rodeln, Einsitzer, Damen © dpa Silber: Dajana Eitberger - Rodeln, Einsitzer, Damen © dpa Gold: Eric Frenzel - Nordische Kombination, Normalschanze, 10 km © Clive Mason/Getty Images Gold: Tobias Wendl und Tobias Arlt - Rodeln, Doppelsitzer, Herren © Sean M. Haffey/Getty Images Bronze: Toni Eggert und Sascha Benecken - Rodeln, Doppelsitzer, Herren © Alexander Hassenstein/Getty Images Gold: Aljona Savchenko und Bruno Massot - Eiskunstlauf, Paarlauf © imago Bronze: Laura Dahlmeier - Biathlon, Einzel, Damen © dpa Gold: Natalie Geisenberger, Johannes Ludwig und dem Duo Tobias Wendl und Tobias Arlt - Rodeln, Staffel. © dpa

In 7:05,43 Minuten musste die Eis-"Oma" im Gangneung Oval der Jugend klar den Vortritt lassen. Die gerade 22 Jahre alt gewordene Visser holte in 6:50,23 Minuten im siebten Olympia-Rennen das sechste Gold für die Niederlande. "Es ist ein Traum, ich hatte alles auf 2022 ausgerichtet und jetzt bin ich Olympiasiegerin. Ich habe nicht die beste Technik, aber ich bin unglaublich schnell", sagte Visser.

Trost bekam Pechstein sofort von ihrer Freundin Martina Sablikova aus Tschechien, die über Silber glücklich war: "Ich bin traurig für Claudia. Ich weiß, sie hat alles versucht. Aber so ist das bei den fünf Kilometern. Wir werden Claudi 2022 wiedersehen." Bronze ging an Natalia Woronina aus dem Team der Olympischen Athleten aus Russland.

"Wenn es nicht läuft, denkt man in einem Rennen über alles nach", sagte Pechstein. "Aber man findet nicht gleich eine Lösung. Ich kann nicht sagen, warum plötzlich nichts mehr ging. Irgendwie muss sich so auch Sven Kramer gefühlt haben", sagte sie. Der viermalige Olympiasieger aus den Niederlanden war tags zuvor als Favorit über 10 000 Meter ähnlich eingebrochen und nur Sechster geworden.

Mit dem Rennen in Pyeongchang schloss sich für Pechstein ein Kreis. Ihre erste internationale Medaille hat sie vor 30 Jahren mit Silber bei der Junioren-WM gewonnen. Und diese fand auch in Südkorea - in Seoul - statt. Neunte wurde dort die heutige DESG-Präsidentin Stefanie Teeuwen. Nur die Medaille, die war für Pechstein diesmal nicht in Reichweite.

Olympia 2018: Goldhoffnung Claudia Pechstein Pechstein feiert bei der EM 2006 im Mehrkampf im norwegischen Hamar ihren Europameistertitel. Sie sichert sich den Gesamtsieg mit einem zweiten Platz über 5000 Meter. © dpa Claudia Pechstein (rechts) trägt bei der Abschlussfeier der Olympischen Winterspiele in Turin 2006 die deutsche Fahne in das Stadio Olimpico. © dpa/Schrader Bei der Eisschnellauf-Europameisterschaft 1999 in Heerenveen (Niederlande) winkt Claudia Pechstein den Fans zu. Sie wird Vize-Europameisterin hinter der Niederländerin Tonny de Jong. © dpa Claudia Pechstein feiert 2005 ihren zweiten Platz über 5000 Meter beim Worldcup in in Heerenveen (Niederlande). © dpa/Vos Claudia Pechstein bei einer Autogrammstunde in Leipzig. © dpa/Kempner Claudia Pechstein küsst ihren Trainer Joachim Franke auf die Wange, nachdem sie bei den Winterspielen in Salt Lake City (USA) ihren Gold-Hattrick über 5000 Meter klar gemacht hat. © dpa Der deutsche Ex-Boxer Sven Ottke (rechts) übereicht im September 2006 im Friedrichstadtpalast in Berlin die Medienauszeichnung "Goldene Henne" an Claudia Pechstein, die erfolgreichste Winterolympionikin aller Zeiten. © ddp/Stache Im Finale gegen die kanadischen Eisschnellläuferinnen Mannschaftsverfolgung holen Claudia Pechstein (von rechts), Anni Friesinger und Daniela Anschuetz-Thoms 2006 in Turin Olympia-Gold. © afp/Cha Claudia Pechstein am 15. März 2010 in Berlin an einer Pressekonferenz teil. Renommierte deutsche Hämatologen haben der wegen eines angeblichen Dopingvergehens gesperrten Pechstein eine vererbte Blut-Anomalie bescheinigt. © dpa/Jensen Claudia Pechstein am 22. Oktober 2009 in Lausanne (Schweiz). Dort findet eine Anhörung vor dem Interanationalen Sportgerichtshof (CAS) statt. Die wegen eines angeblichen Dopingvergehens gesperrte Eisschnellläuferin legt medizinische Gutachten vor, die ihr eine Blutanomalie bescheinigen. © dpa/Gillieron Claudia Pechstein im Juli 2007 bei der Qualifikation zum 3000-Meter-Einzelverfolgungsrennen bei den 125. Deutschen Bahnradmeisterschaften im Velodrom in Berlin. Ihr Trainer Werner Otto gibt ihr letzte Tipps. © dpa/Kleinschmidt Die deutschen Eisschnellläuferinnen Lucille Opitz (von links), Claudia Pechstein, Daniela Anschuetz-Thoms, Anni Friesinger und Sabine Voelker feiern bei den Spielen in Turin (Italien) 2006 den Olympiasieg in der Mannschaftsverfolgung. © dpa/Silz Claudia Pechstein freut sich am 19. November 2017 beim Weltcup in Stavanger (Norwegen) über ihren ihren 5000-Meter-Erfolg. Mit ihrem 33. Weltcup-Sieg qualifiziert sich die 45-Jährige für ihre siebten Winterspiele. © dpa/Johansen Eisschnellläuferin Claudia Pechstein bei einer Pressekonferenz am 21. November 2017 im koreanischen Kulturzentrum in Berlin zu den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang. © dpa/Carstensen Eisschnellläuferin Claudia Pechstein bei der Einkleidung der Winterolympioniken am 10. Januar 2018 in München (Bayern). Die Wettbewerbe in Pyeongchang sind ihre siebten Olympischen Spiele. © dpa/Hase

