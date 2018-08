Nach Vortmann-Verletzung: SC DHfK rückt eng zusammen

Anzeige

Leipzig. Der SC DHfK Leipzig hat eine Nacht lang gehofft. Am Mittwochvormittag stand nach einer weiteren Untersuchung fest: der Torhüter und Kapitän hat sich im rechten Knie das vordere Kreuzband gerissen. Auch der Meniskus ist angegriffen. Das bestätigte Manager Karsten Günther. Wie schlimm die Verletzung wirklich ist, wird eine Operation am Donnerstag in der Universitätsklinik zeigen. Den Eingriff nimmt Mannschaftsarzt Pierre Hepp vor, der zu den führenden Sportmedizinern in Deutschland zählt.

Eine Resthoffnung besteht noch. Sollte das Kreuzband nur angerissen sein, könnte Vortmann möglicherweise nach drei Monaten zurück aufs Parkett kehren. Bei einem Durchriss wäre die Saison für den gebürtigen Berliner bereits gelaufen, bevor sie richtig losgeht. Sechs bis neun Monate dürfte er dann seinem Team fehlen.

Der „Professor“ kam unglücklich auf

Zugezogen hat sich der 31-Jährige die Blessur am Dienstag beim Testspiel gegen die japanische Nationalmannschaft in Merseburg. Trainer Michael Biegler hat den Vorfall in der zweiten Halbzeit bei einem Angriff der Gäste genau beobachtet. „Die Japaner haben sehr spät geworfen und Jens ist lange in der Luft geblieben“, so der Coach. Bei der Landung sei er dann unglücklich aufgekommen. Trainer und Spieler haben noch in der Nacht nach der ersten Untersuchung miteinander telefoniert und zunächst auf eine Quetschung gehofft. Vortmann hatte zunächst auch keine Schmerzen, am Morgen war das Knie aber angeschwollen, ein schlechtes Zeichen.

Manager Günther kann sich mit der Erfahrung von drei eigenen Kreuzbandrissen bestens in die Lage von Vortmann hineinversetzen. "Wir wünschen ihm viel Kraft und er bekommt von uns jeden Beistand“, sagte er. Und auch der Trainer will auf Vortmann nicht verzichten und ihn schon in drei Wochen wieder mit einbinden. „Er wird seine Führungsaufgaben in der Mannschaft wahrnehmen“, so Biegler, allerdings neben dem Spielfeld.

Einen neuen Keeper will der SC DHfK vorerst nicht verpflichten. Jan Guretzky rückt zu den Profis auf. Der 20-Jährige aus der eigenen Jugend steht eigentlich bei der SG Leipzig II (zuvor SG LVB) zwischen den Pfosten und kann wegen der Kooperation beider Vereine problemlos wechseln. Ein abermaliger Einsatz von Mathias Lenz, der bereits 2015 als Feuerwehr aushalf, scheidet aus. Der 33-Jährige steht eine weitere Saison bei Friesenheim unter Vertrag.

Die Verletztenliste der Leipziger wird allerdings immer länger. Andreas Rojewski, Gregor Remke und Lucas Krzikalla fehlen noch rund acht Wochen. Philipp Weber muss mindestens eine Woche pausieren. Weitere Spieler klagen über Schmerzen, können aber am Wochenende beim Heide-Cup in Schneverdingen spielen. Richten müssen es nun Nachwuchskräfte wie Jonas Hellman, Timo Löser und Akos Szeles. Diese Lösung bezeichnete Biegler als „sehr smart“, warnte aber zugleich vor übertriebenen Erwartungen.

Trotz des erneuten Rückschlags stimmt der Teamspirit in der Mannschaft. Bis auf Vortmann fährt der gesamte Kader mit zum Turnier nach Niedersachsen und rückt damit ganz eng zusammen. Intern soll dort auch das Saisonziel der Mannschaft formuliert werden.