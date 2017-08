Nach wilder Prügelei: Mayweather besiegt McGregor im Kampf des Jahres

Mayweather triumphiert bei der Schlacht des Jahres! Am Ende dauerte der Mega-Fight zwischen Ex-Box-Weltmeister Floyd Mayweather (40) und UFC-Käfigkämpfer Conor McGregor (29) immerhin zehn Runden. Erst um 6.53 Uhr war die Schlacht geschlagen - das Event hatte bereits vier Stunden vorher begonnen. Viele Zuschauer verloren angesichts von drei zum Teil eher langweiligen Vorkämpfen aber die Lust am Box-Spektakel von Las Vegas.

Das war in den vergangenen Wochen zur großen Schlacht stilisiert worden - auch wenn McGregor als Cagefighter von Anfang an wenig Chancen ausgerechnet wurden. Doch der Ire schlug sich besser als erwartet. Erst in der zehnten Runde hatte der Schiedsrichter ein Einsehen, brach den Kampf nach einem unwiderstehlichen Schlaghagel von Mayweather ab. McGregor, der bei der UFC quasi mit dem ganzen Körper kämpft, hatte einigen mächtigen Schwingern von Mayweather nichts mehr entgegenzusetzen.