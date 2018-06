Statement nach WM-Aus: Leroy Sané wendet sich mit Versprechen an seine Fans

Danke euch allen für die aufmunternden Nachrichten gestern und heute. Klar bin ich enttäuscht darüber, dass ich nicht bei der WM dabei bin. Ich muss diese Entscheidung aber akzeptieren und werde alles dafür tun, noch stärker zurückzukommen 🔥⚽🔥 Dem @DFB_Team wünsche ich natürlich trotzdem viel Erfolg in Russland. Holt euch den Titel! 🇩🇪🏆🇩🇪 // Thank you so much everyone for your encouraging messages yesterday and today. I'm obviously disappointed I won't participate in the World Cup but I have to accept this decision and I'll give it my all to bounce back stronger 🔥⚽🔥 Nothing but the best of success to the @dfb_team in Russia. Go get that title! 🇩🇪🏆🇩🇪 #LS19 #inSané

