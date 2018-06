Nach WM-Debakel: So läuft die Rückreise der deutschen Nationalmannschaft

Nach dem frühen WM-Scheitern kehrt die deutsche Nationalmannschaft am Donnerstag aus Russland nach Deutschland zurück. Um 11.00 Uhr deutscher Zeit soll Sonderflug LH 343 vom Flughafen Moskau-Wnukowo Richtung Frankfurt starten. Die Ankunft der Chartermaschine ist für 14.25 Uhr geplant. Das teilte der DFB nach dem 0:2 gegen Südkorea am Mittwoch in Kasan mit. Noch am Abend ging es für Bundestrainer Joachim Löw und sein Team aus der Tataren-Metropole mit dem Flugzeug zurück nach Moskau und von dort weiter ins Team-Quartier nach Watutinki.