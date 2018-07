Belgien-Torhüter Courtois lästert erneut über Weltmeister Frankreich

Thibaut Courtois hat das Aus im WM-Halbfinale offenbar noch immer nicht verdaut. Der belgische Schlussmann stichelte nach dem Finale am Sonntag erneut gegen die Equipe Tricoloré. Die Pokalübergabe nach dem Finale schaute sich der Profi vom FC Chelsea nicht an, schaltete in der 94. den Fernseher aus. Dem Sender RTBF sagte er: "Ich hatte keine Lust, Frankreich feiern zu sehen."