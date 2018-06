Nach zwei Spielzeiten: Grimmener SV und Burghard Schultz trennen sich

"Burghard war zu jeder Zeit ein akribischer Arbeiter und hat, vor allem in der letzten Spielzeit, ein ganz schweres Los gehabt, da aus verschiedensten Gründen oft nur wenig Spieler zur Verfügung standen", heißt es in einer Mitteilung der Trebelstädter. Nach Platz acht in der Vorsaison führte der Rostocker Schultz den GSV in der abgelaufenen Saison auf den zwölften Tabellenrang.