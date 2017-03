Nächste Absage: BSG Chemie muss erneut pausieren

Leipzig. Die BSG Chemie findet auch weiterhin nicht in einen ordentlichen Spielrhythmus. Nachdem in der vergangenen Woche die Partie gegen den Bischofswerdaer FV angepfiffen und gewonnen werden konnte, bleiben die Töppen in dieser Woche wieder in der Kabine. Wie der Oberligist am Mittwoch mitteilte, fällt das für Samstag angesetzte Gastspiel beim VfL Halle 96 flach. Der Rasen des Stadions am Zoo lässt eine Austragung nicht zu.