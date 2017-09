Nächste Niederlage: BVB kassiert bittere Pleite gegen Real Madrid

Roman Bürki : Der Schweizer hat sich gerade mit 516 torlosen Minuten zu Saisonbeginn zum neuen Dortmunder Rekordhalter emporgeschwungen, aber in der Champions League gibt es noch Luft nach oben: Im Auftaktspiel in London patzte Bürki, gegen Real Madrid bot sich die Chance, es besser zu machen und die nutzte der Schweizer. Stark als Libero, in der Strafraumbeherrschung und auf der Linie. War lange bester Dortmunder - bis er beim 1:3 nicht gut aussah. Note: 3 © imago

Lukasz Piszczek: Die Zuverlässigkeit im Dortmunder Kader trägt einen Namen: Lukasz Piszczek. Allerdings muss auch der Pole einsehen, dass die Zeit nicht spurlos an ihm vorübergeht. In London war der 32-Jährige oft zu langsam oder nicht zur Stelle. Gegen Real lief es besser, spektakulär seine Rettungstat in der Anfangsphase gegen Bale. Allerdings war Piszczek beim 0:1 nicht am Mann, was den guten Gesamteindruck schmälerte. Note: 3 © imago

Sokratis: Verlorene Zweikämpfe bei den Tottenham Hotspurs, starke Auftritte in der Liga, ein Tor gegen Köln, das den Videobeweis und hitzige Debatten auslöste – Sokratis stand zuletzt ständig im Blickpunkt des Geschehens. Auch gegen Real, wo gegen die geballte Offensivpower viel Zweikampfpräsenz gefragt war. Die brachte der Grieche ins Spiel und war auch sonst – wie immer – kämpferisch voll im Soll. Note 3 © imago

Ömer Toprak: Leicht hat sich Toprak nicht getan, seit er den Weg aus Leverkusen am Rhein in den Pott gefunden hat. Doch in den letzten Wochen wurden die Auftritte des türkischen Nationalspielers immer stabiler, und deshalb bekam er auch den Vorzug vor dem wiedergenesenen Marc Bartra. Allerdings hatte Toprak gegen Reals schnelle Stürmer reichlich Probleme und wirkte mehr als ein Mal überfordert. Note: 4 © imago

Jeremy Toljan: Bei seinem ersten Champions-League-Auftritt in London war Toljan die Nervosität deutlich anzumerken. Bei der zweiten Bewährungsprobe gab Toljan zu Spielbeginn den Linksaußen und vergaß dabei seine eigene Bestimmung. Immer wieder wurde er von Carvajal überlaufen, das war zu wenig, um internationalen Ansprüchen zu genügen. Beim 0:2 durch Ronaldo konnte er den Weltstar nicht am Torschuss hindern, nach einer Stunde wurde der ehemalige Hoffenheimer erlöst. Note: 5 © imago

Gonzalo Castro: Gegen Gladbach durfte sich Dortmunds Dauerläufer ausruhen, gegen Real kehrte er zurück in die Dortmunder Stammformation und zeigte eine enorm engagierte Leistung. Wahnsinn, wo Castro überall zu finden war. Er war der beste Feldspieler des BVB, klasse seine Vorarbeit zum 1:2. Note: 2 © imago

Nuri Sahin: Sahin stand unter besonderer Beobachtung, schließlich trug der Türke aus dem sauerländischen Meinerzhagen von 2011 bis 2012 das Trikot der Königlichen. Allerdings nicht sehr oft, über das traurige Dasein auf der Bank oder der Tribüne kam er meist nicht hinaus. Bei seinem Stammverein Borussia Dortmund wird Sahin dagegen als Stammkraft geführt, seit Peter Bosz auf der Bank sitzt. Gegen seien Ex-Verein hatte Sahin viele Ballkontakte, spielte aber kaum kreative Pässe. Zudem hatte er Probleme, in der Defensive die Löcher zu stopfen. Nach einer Stunde war Schluss. Note: 4 © imago

Mario Götze: Im Vorfeld des Spiels gegen Real lobte Götze seinen Trainer Peter Bosz und dessen Spielidee über den grünen Klee. So etwas habe er während seiner Karriere „in dieser Art und Weise noch nie erlebt”, sagte der 25-Jährige. Diese Mischung aus Abenteuer- und Ballbesitz-Fußball kommt einem Techniker entgegen, gegen Real war das Spiel für Götze allerdings oft zu schnell, um Nadelstiche zu setzen, die dem Gegner wirklich weh taten. Note: 4 © imago

Andrey Yarmolenko : In Dortmund staunen sie Bauklötze, in welcher Rekordzeit sich Yarmolenko an neuer Wirkungsstätte akklimatisiert hat. „Er ist ein richtiger Mann”, sagt beispielsweise der Kollege Nuri Sahin über den Ukrainer. Gegen Real agierte der richtige Mann mit Licht und Schatten. Nachdem er anfangs immer wieder hängenblieb, steigerte sich Yarmolenko in der Folge. Note: 3 © imago

Maximilian Philipp: Was wollen die Dortmunder denn mit dem, haben sich viele gefragt, als der BVB 20 Millionen Euro in den Breisgau überwies, um Philipp aus Freiburg loszueisen. Mittlerweile reiben sich die Skeptiker verwundert die Augen: Der 24 wirbelt und trifft, dass es eine wahre Freude ist. Gegen einen Gegner wie Real Madrid herrscht allerdings ein anderer Wind, Philipp fand in Carvajal seinen Meister und war nicht zu sehen. Note: 5 © imago

Pierre-Emerick Aubameyang : Dortmunds Torjäger trifft und trifft, acht Einschläge in den ersten sechs Ligaspielen sind eine fantastische Bilanz. Doch Erfolgserlebnisse auf der großen Bühne sind für Aubameyang wichtiger. Vor allem, wenn es gegen Real Madrid geht, schließlich ist das der erklärte Traumverein von Pierre-Emerick Aubameyang. Bislang haben die Königlichen den Goalgetter aus Gabun verschmäht, vielleicht denken sie ja irgendwann um. Aubameyang bemühte sich eine Halbzeit vergeblich, doch dann gelang ihm sein Tor. Note: 3 © imago

Mahmoud Dahoud : Nach leichten Anlaufschwierigkeiten lief es für Mahmoud Dahoud beim BVB zuletzt immer besser. Als Lohn durfte der ehemalige Mönchengladbacher beim Leckerbissen gegen Real in der letzten halben Stunde auf den Rasen. Dahoud war sofort im Spiel, nahm einen Schuss und spielte auch sonst mutig nach vorn. Note: 3 © imago

Julian Weigl: Nach seinem eindrucksvollen Comeback gegen Gladbach kam Weigl in der Schlussphase, als Trainer Peter Bosz alles riskierte und auf Dreierkette umstellte. Weigl holte sich gleich eine gelbe Karte gegen Ronaldo ab, sonst blieb er unauffällig. Note: 4 © imago