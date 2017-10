Nächste Niederlage in der NBA: Nowitzki verliert mit Dallas gegen Utah Jazz

Horror-Start für Dirk Nowitzki in die neue NBA-Saison. In der nordamerikanischen Basketball-Profi-Liga unterlagen seine Dallas Mavericks den Utah Jazz deutlich mit 89:104. Ein anderer Deutscher in der NBA feierte in der Nacht allerdings seinen fünften Sieg in Folge.