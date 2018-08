Nächste Pleite: Lok verliert gegen Aufsteiger Bischofswerda 1:2

Leipzig. Der 1. FC Lokomotive Leipzig strauchelt zum Saisonstart. Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung verloren die Blau-Gelben das zweite Spiel in Folge. Zu Hause hieß es vor 2890 Zuschauern gegen den Aufsteiger Bischofswerdaer FV am Ende 1:2 (0:0). Lok ärgerte sich vor allem über die schwache Chancenverwertung, sodass zwei Treffer von Tomas Petracek (55., 90.) die zweite Pleite im dritten Saison-Spiel in der Regionalliga Nord-Ost besiegelte. Kurz vor Schluss traf Bischofswerda zwar noch ins eigene Tor, doch am Ausgang änderte das nichts mehr.