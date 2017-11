Nächste Pokalschlacht in Leutzsch: Chemie Leipzig empfängt Budissa

Die Hürde am Samstag ist für Chemie allerdings kein leichte, ganz im Gegenteil: Budissa kommt gleich mit mehrseitigem Empfehlungsschreiben ins Leutzscher Holz. Nicht nur bisher in der Regionalliga und beim Hinspiel im August (1:0 für Bautzen) hatten die Oberlausitzer die Nase vorn. Im Achterfinale des Landespokals gelang Budissa im Stadion des Leutzscher Rivalen Lok Leipzig ein beeindruckend ungefährdeter 3:0-Sieg.

Leipzig. Es geht Schlag auf Schlag bei Chemie Leipzig: Der berauschende Triumph gegen Drittligist FSV Zwickau liegt gerade einmal elf Tage zurück, da steigen die Leutzscher schon wieder in den Landespokal-Ring. Im Viertelfinale des Wettbewerbs empfängt Chemie am Samstag (13 Uhr) Budissa Bautzen im heimischen Kunze-Sportpark. Für den Sieger der Partie dürfte das Tor zum DFB-Pokal weit offen stehen, denn höherklassige Teams sind nicht mehr dabei.

Dieses sportliche Ausrufezeichen der Oberlausitzer wurde natürlich auch in Leutzsch vernommen – trotz heftigem Kater nach dem Sieg gegen Zwickau. „Bautzen ist momentan gut drauf“, sagt Chemie-Trainer Dietmar Demuth. Der 62-Jährige weiß aber auch, dass sein Team im Kunze-Sportpark immer eine Macht ist und dort in dieser Saison schon mehrfach stärkere Teams geschlagen hat: „Ich bin froh, dass wir ein Heimspiel haben. Ich hoffe wir sind wieder erholt – zuletzt beim BAK waren wir doch etwas müde“.

Demuths Gegenüber, Dresdens Stürmer-Legende Torsten Gütschow (149 Tore für Dynamo), hat zumindest auch keine ausgeruhteren Waden in seinem Team, bemängelte zuletzt lautstark die Belastung aus drei Spielen in sieben Tagen. Am Ende werden die Anstrengungen beim Einlaufen auf den Leutzscher Rasen sicher vergessen sein, denn auch die Bautzener wollen mit aller Macht ins Pokal-Halbfinale.