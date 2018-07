Nächste Abgänge bei RB Leipzig: Das Transferkonto füllt sich wieder

Anzeige

Leipzig. Vor dem Trainingsauftakt am Montag bei RB Leipzig herrscht an der Personalfront weiter reges Treiben. Zsolt Kalmar wechselt nach einjähriger Leihe zum slowakischen Erstligisten Dunajska Streda, teilte der Bundesligist am Freitag mit. Dort unterschreibt er einen Vertrag über drei Jahre. Der ungarische Mittelfeldspieler war 2014 nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga gekommen. Eine tragende Rolle spielte er in Leipzig nie.

Über die Leihstationen FSV Frankfurt und Bröndby IF landete der 23-Jährige vor einem Jahr in der Slowakei. Mit Dunajska spielt Kalmar nun ebenfalls die Qualifikation für die Europa League, steigt schon kommende Woche in der ersten Runde gegen Dinamo Tbilisi aus Georgien in den Wettbewerb ein.

Nach einjähriger Leihe wechselt Zsolt #Kalmár zur anstehenden Saison fix zum slowakischen Erstligisten #DunajskaStreda. Wir wünschen dir alles Gute und viel Erfolg, Zsolt! 👋@DAC_1904 pic.twitter.com/SXbVFKnlh2 — RB Leipzig (@DieRotenBullen) July 6, 2018

Der Ungar hatte bei RB Leipzig einen Vertrag bis 2019 und konnte deshalb nicht weiter verliehen werden. Die Ablöse hält sich, wie schon beim Wechsel von Anthony Jung zu Bröndby IF in diesem Sommer, in Grenzen. Für beide Spieler bekommen die Rasenballer zusammen etwa 1,5 Millionen Euro.

Ebenfalls den Verein verlassen wird Torwart Philipp Köhn. Das 20-jährige Talent wechselt zu RB Salzburg und unterschreibt beim Team von Marco Rose einen Vertrag bis 2022.

Erstes Angebot für Lookman abgelehnt?

Üppiger ist das Transferkonto des Bundesligisten dank des Wechsels von Bernardo am Donnerstagabend zum Premier-League-Club Brighton & Hove Albion FC aufgefüllt worden. Die etwa zehn Millionen Euro kann RBL in die Verpflichtung von Ademola Lookman investieren. Für den quirligen Engländer, der den Leipzigern in der Rückrunde fünf Tore und vier Assists bescherte, muss Sportdirektor Ralf Rangnick anscheinend etwas tiefer in die Tasche greifen. Laut einem Bericht des englischen Blattes Daily Mirror, hat der FC Everton ein erstes Angebot von rund 13,5 Millionen Euro für den 20-Jährigen abgelehnt.

DURCHKLICKEN: Zu- und Abgänge von RB Leipzig Die folgenden Spieler sind neu im Kader von RB Leipzig für die Saison 2018/19. © PICTURE POINT Matheus Cunha kommt für 12 Millionen Euro vom FC Sion, Vertrag bis 2023. © RB Leipzig Nordi Mukiele: kommt vom französischen Erstligisten HSC Montpellier; Vertrag bis 2023. © dpa Elias Abouchabaka: kommt aus der eigenen Jugend; Vertrag bis 2020. © GEPA pictures Marcelo Saracchi: kommt von Club Atlético River Plate; Vertrag bis 2023. © PICTURE POINT/Leipzig info@fotoagentur-picture-point.de, 04107 Leipzig, Paul-Gruner Str. 62 Die folgenden Spieler stehen künftig nicht mehr im Kader von RB Leipzig. © PICTURE POINT Naby Keita: wechselt zum FC Liverpool. © imago/Eibner Agyemang Diawusie: wechselt zum FC Ingolstadt. © GEPA pictures Vitaly Janelt: seit Januar 2017 an den VfL Bochum ausgeliehen, wechselt endgültig nach Bochum. © GEPA pictures Dominik Kaiser wechselt nach Dänemark zu Bröndby IF. © Christian Modla Benno Schmitz: wechselt zum 1. FC Köln. © GEPA pictures Anthony Jung wechselt ebenfalls zu Bröndby IF. © Christian Modla Bernardo: wechselt zu Brighton & Hove Albion FC © GEPA Pictures Zsolt Kalmar: wechselt zum FC DAC 1904 Dunajská Streda © Christian Modla

