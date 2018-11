Nächster Doppelpack: Werner schießt RB Leipzig auf Platz drei

Anzeige

Berlin. RB Leipzig mausert sich zum Verfolger des Spitzenduos Borussia Dortmund und Bayern München. Mit dem vierten Doppelpack in dieser Saison schießt Timo Werner sein Team in einem unterhaltsamen Topspiel am Samstagabend gegen Hertha BSC auf Tabellenplatz drei. Es sind zugleich seine Bundesligatreffer Nummer 49 und 50 für die Rasenballer.

Der Nationalstürmer trifft bereits nach sieben Minuten vor 50.382 Zuschauern im Berliner Olympiastadion zum 1:0. Nach der Pause legt der 22-Jährige nach zwei vergebenen Großchancen zum 2:0 nach und beschenkt damit auch seinen Kapitän Willi Orban zum 26. Geburtstag. Matheus Cunha veredelt den Erfolg in der 75. Minute mit seinem Tor zum 3:0 (1:0)-Endstand. RB Leipzig baut seine Serie auf neun Bundesligaspiele ohne Niederlage aus.

Sechs Wechsel nach Pokalerfolg

Im Vergleich zum 2:0-Sieg im DFB-Pokal gegen Hoffenheim wechselt Rangnick gleich auf sechs Positionen. In der Offensive beginnt Matheus Cunha, der sein Startelfdebüt in der Bundesliga gibt, neben Werner sowie Bruma. In der Defensive sind Nordi Mukiele, Willi Orban und Marcelo Saracchi neu dabei. Dayot Upamecano ist nach drei Spielen über 90 Minuten müde, sitzt auf der Bank. Die RB-Startelf ist im Schnitt 23,8 Jahre alt, jünger war sie in dieser Saison noch nie. Die beginnenden Berliner sind durchschnittlich drei Jahre älter.

DURCHKLICKEN: RB Leipzig bei Hertha BSC in der Einzelkritik (1) Peter Gulacsi: Verhindert gegen Salomon Kalou mit Reflex und gegen Vedad Ibisevic mit stoischer Ruhe das 1:1. Note 2. © 2018 Getty Images (3) Marcelo Saracchi: Selbstgewiss, beherzt, riskikobereit, gut. Note 2. © GEPA pictures (4) Willi Orban: An seinem 26. Geburtstag ohne Fehl und Tadel. Note 2. © 2018 Getty Images (6) Ibrahima Konate: Wird einmal von Fuchs Ibisevic abgekocht, ansonsten schwingt er den Kochlöffel. Note 2. © GEPA pictures (22) Nordi Mukiele: Hat es nicht einfach gegen Marvin Plattenhardt, bleibt zur Pause in der Kabine. Note 3. © GEPA pictures (31) Diego Demme: Zuverlässiger Part im Mittelfeld, stopft Lücken, gewinnt Zweikämpfe. Note 2. © GEPA pictures (22) Kevin Kampl: Hat Togal und Klosterfrau Melissengeist im Alibert - und die Kraft der zwei Herzen. Chapeau! Note 2. © GEPA pictures (17) Bruma: Oft am Ball, guter Assist vor Werners Beinahe-2:0, Top-Vorlage vorm 2:0. Note 2+. © GEPA pictures (7) Marcel Sabitzer: Sieht früh gelb, versucht viel, grätschender Wegbegleiter des 2:0. Note 2. © GEPA pictures (11) Timo Werner: Werner: Hat nach 56 Sekunden das 1:0 auf seinem starken Rechten, holt das Ganze zeitig nach. Nach dem Wechsel dreimal frei vor Rune Jarstein und mit dem 2:0. Note 1. © GEPA pictures (20) Matheus Cunha: Präsent und dribbelstark, mit Topchance zum 2:0 und Tor des Monats zum 3:0. Note 2. © GEPA pictures (16) Lukas Klostermann: Kommt für Mukiele und köpft um ein Haar das 2:0, ist bei Werners 2:0 ein Mann der Tat, klasse Partie auf rechts. Note 2. © GEPA pictures (9) Yussuf Poulsen: Kommt für Werner, bringt sich dänisch-dynamisch ein. Note 2. © GEPA pictures (27) Konrad Laimer: Beseelter Kurzeinsatz des Österreichers. Note 2. © 2018 Getty Images

Aus dem Hertha-Fanlager ist wegen des Boykotts der Ultras kaum ein Ton zu hören. Der Gästeblock aus Leipzig ist mit etwa 4500 Schlachtenbummlern gut gefüllt und sorgt für Stimmung im Olympiastadion. Schon nach 56 Sekunden brennt es im Berliner Strafraum. Kampl steckt auf Werner durch, der scheitert in aussichtsreicher Position an Keeper Jarstein. Nur sechs Minuten später ist der Torjäger erfolgreich: Orban legt den Ball nach einer Ecke in die Mitte ab, Jarstein pariert zunächst den Kopfball seines Mitspielers Mittelstädt, den Abpraller drückt Werner mit dem Knie ins Tor zum 1:0.

20 Torschüsse bis zur Pause

Beim ersten Angriff der Berliner liegt der Ausgleich in der Luft: Lazaro legt bei einem Konter nach links zum freien Kalou. Der drückt aus 14 Metern ab, will gegen Gulacsis Laufrichtung einschieben und schießt rechts am Tor vorbei. Es ist ein unterhaltsames Topspiel mit vielen Chancen: Cunha schießt nach Doppelpass mit Sabitzer in Rücklage drüber.

Hertha BSC in Noten: Die Einzelkritik zum 0:3 gegen RB Leipzig. Rune Jarstein: Gleich in der 1. Minute mit einer Riesenrettungstag gegen Timo Werner. Auch vor dem 0:1 konnte er zunächst noch stark parieren, war gegen den Nachschuss aber machtlos. Auch in der 48. und 51. Minute blieb Jarstein Sieger gegen Werner. In der 53. Minute erneut von seinen Vorderleuten alleine gelassen und dieses Mal chancenlos gegen Werner. Verhinderte eine deutlich höhere Niederlage. Note: 1,5 © 2018 Getty Images Niklas Stark: Monster-Grätsche in der 27. Minute gegen Werner, womit er vermutlich das 0:2 verhinderte. Kopfballstark bei Standards in der Offensive wie Defensive. Note: 3,5 © 2018 Getty Images Fabian Lustenberger: Rückte nach knapp 20 Minuten aus der Dreierkette ins defensive Mittelfeld an die Seite von Arne Maier, was dem Defensivspiel gut der Hertha gut tat. Note: 3,5 © 2017 Getty Images Karim Rekik:Leichte Wackler wie in der 27. Minute, als er einen Pass auf Werner nicht abfangen konnte. An diesem Tag ein Unsicherheitsfaktor. Note: 4,5 © 2018 Getty Images Valentino Lazaro: Viel in der Defensive gefordert. Blitzgescheiter Pass in der 9. Minute auf Kalou, der allerdings kläglich vergab. Note: 3,5 © 2018 Getty Images Ondrej Duda: Lief viele Lücken zu, unermüdlicher Arbeiter und luchste mehrmals seinen Gegenspielern den Ball ab. In der Offensive dieses Mal mit weniger Durchschlagskraft. Note: 3,5 © Swen Pförtner/dpa Arne Maier: Der Ludwigsfelder war viel beschäftigt im Mittelfeld. Konnte dem Hertha-Spiel dieses Mal nicht so viel Stabilität bringen. Hatte in der 74. Minute die Chance auf das 1:2, vergab aber knapp. Ließ sich Sekunden später vor dem 0:3 von Cunha narren. Note: 4 © 2018 Getty Images Marvin Plattenhardt: Gebrauchter Tag für den Nationalspieler. Sinnbildlich dafür stand die 57. Minute, als er sich von Rechtsverteidiger Lukas Klostermann im Sprintduell abkochen ließ. In der 59. Minute für Dilrosun ausgewechselt. Note: 4,5 © 2018 Getty Images Salomon Kalou: In der 9. Minute viel zu lässig, als er freistehend vor dem Leipzig-Tor weit verzog. Wirkte in vielen weiteren Szenen gehemmt, dazu mit Geschwindigkeitsnachteilen gegen Leipzigs Linksverteidiger Marcelo Saracchi. Kein guter Tag für den Ivorer. Wurde in der 67. Minute durch Mathew Leckie ersetzt. Note: 4,5 © 2018 Getty Images Vedad Ibisevic: In der 41. Minute nicht gedankenschnell genug, als ihm der Ball nach einem Freistoß vor die Füße sprang. Kurz danach giftig beim Ballgewinn gegen Ibrahima Konate, beim nachfolgenden Schuss wurde der Winkel zu spitz. In der 59. Minute für Davie Selke ausgewechselt. Note: 4 © 2017 Getty Images Maximilian Mittelstädt: Zunächst als Linksaußen auf dem Feld, brachte allerdings nicht viel Durchschlagskraft in der Offensive. Nach der Auswechslung von Plattenhardt rückte er hinten links in die Viererkette. Note: 4 © imago/Bernd König Javairo Dilrosun: In der 59. Minute für Marvin Plattenhardt eingewechselt. Brachte mehr Geschwindigkeit ins Spiel, konnte aber nicht mehr entscheidende Akzente setzen. Note: 3,5 © Swen Pförtner/dpa Davie Selke: Kam in der 59. Minute für Ibisevic aufs Feld. Gegen seinen Ex-Verein wurde er von den Leipziger Fans mit Piffen begrüßt. Haute sich rein, doch wirklich gefährlich wurde es nicht. Note: 3,5 © 2018 Getty Images Mathew Leckie: Kam in der 67. Minute für Kalou ins Spiel. Brachte ebenfalls mehr Tempo rein, doch auch er blieb glücklos. Note: 3,5 © 2017 Getty Images

Auf der anderen Seite ist Gulacsi beim Kopfball von Kalou zur Stelle. Werner wird nach einer knappen halben Stunde von Hertha-Verteidiger Niklas Stark abgeräumt, muss behandelt werden, spielt aber weiter. Zur Halbzeit haben die Leipziger schon 13, der Gastgeber bereits sieben Torschüsse auf dem Konto. Gulacsi rettet gegen Ibisevic die Null in die Kabine.

Klostermann für Mukiele – Werner verpasst zweimal das 2:0

Lukas Klostermann beginnt im zweiten Durchgang für Nordi Mukiele. Werner kann trotz Prellung seines Zehs weiter spielen, bekommt direkt nach dem Wiederanpfiff die Chance zum 2:0. Doch Bruma wartet mit dem entscheidenden Pass einen Tick zu lang, sodass der Winkel für den Stürmer beim Abschluss nicht optimal ist. Auch beim Konter des Nationalspielers in der 50. Minute ist Hertha-Keeper Jarstein der Spielverderber.

DURCHKLICKEN: Die Stimmen zum Spiel Peter Gulacsi (RB Leipzig): "Dass wir nun sechs Pflichtspiele in Folge zu null gespielt haben, ist ein Verdienst der gesamten Mannschaft, da wir sehr gut gegen den Ball agieren. Wir haben wieder eine super Leistung auf den Platz gebracht. Dieser Sieg ist auch in der Höhe absolut verdient. Es macht mir großen Spaß, den Jungs von hinten zuzuschauen." © 2018 Getty Images Pal Dardai (Trainer Hertha BSC): „Glückwunsch an Leipzig, das war ein verdienter Sieg. Wir sind schlecht reingekommen, uns hat das Quäntchen Glück gefehlt. Solche Tage gibt es. Unsere Tagesform hat nicht gestimmt, Leipzig war bissiger und besser im Umschaltspiel. Ich habe die Jungs darauf vorbereitet, dass es im Stadion ruhig bleiben wird und dass unsere Fans keine Stimmung machen werden. Wir akzeptieren das und benutzen das nicht als Alibi. Unsere Leistung hat nicht gestimmt, das muss ich gar nicht erst schönreden." © dpa Willi Orban (RB Leipzig): "Ich hatte noch nie an einem Spieltag Geburtstag – von daher war es ein wundervoller Tag, viel schöner kann ein Geburtstag nicht sein. Wir waren sehr dominant und machen verdient das 1:0. Dann hat Hertha umgestellt und wir sind etwas leichtsinnig auf den Außenpositionen geworden. Wir hatten in der Phase ein bisschen Glück, kein Gegentor zu bekommen. In der zweiten Hälfte haben wir den Gegner zügig erledigt. Wir sind sehr zufrieden mit dem Auftreten und dem Ergebnis.“ © dpa Ralf Rangnick (Trainer RB Leipzig): „Wir haben angeknüpft an das Pokalspiel, da waren wir auch schon sehr gut. Wir haben es versäumt, schon in der ersten Halbzeit alles klar zu machen. Wir können uns bei Peter Gulácsi bedanken, dass wir nicht den Ausgleich kassiert haben. Aber über 75 Minuten waren wir schon dominant. Die stabile Defensive ist der Schlüssel für unser Spiel. Bei der Arbeit gegen den Ball machen die Jungs alle mit – und haben mittlerweile richtig viel Spaß daran, zu null zu spielen.“ © 2018 Getty Images Davie Selke (Hertha BSC): "Wir haben den Gegner anfangs zu sehr spielen lassen, hätten sie da vielleicht mehr stressen und früher draufgehen müssen. Wir müssen im ersten Durchgang mindestens ein Tor machen, hätten Leipzig aber insgesamt einfach mehr entgegensetzen müssen. Wir hatten uns viel vorgenommen und waren hochmotiviert, aber es hat heute leider einfach nicht so geklappt, wie wir uns das vorgestellt hatten. Riesenkompliment an Rune Jarstein, der uns lange im Spiel gehalten hat, aber irgendwann war dann eben auch er machtlos." © dpa Timo Werner (RB Leipzig): „Wir haben super gespielt. Ich freue mich, der Mannschaft geholfen zu haben. Natürlich ärgere ich mich aber, dass ich solche Chancen hatte und nicht noch mehr getroffen habe. Wir verteidigen sehr gut, hatten heute aber auch vor der Pause das nötige Glück, in Führung zu bleiben. Es kommt gerade alles im positiven Sinne zusammen. Die gemeinsame Arbeit der Verteidiger und dem Mittelfeld ist sehr stark. Wir haben heute auch nach vorne schnell gespielt und wurden dafür belohnt. Das ist der richtige Weg. Wir haben gezeigt, für welchen Fußball wir stehen und wie wir spielen wollen. So kann es gerne weitergehen." © dpa Niklas Stark (Hertha BSC): "Ich finde nicht, dass wir gut angefangen haben. Wir haben von Fünfer- auf Viererkette umgestellt, erst dann lief es besser. Wir haben dann auch gute Chancen bekommen, die wir leider nicht genutzt haben. Wenn wir da einen gemacht hätten, wäre das ganze Spiel anders verlaufen. So mussten wir fürchten, hinten immer noch einen zu kassieren, weil Leipzig vorne schon eine Macht ist. Wir haben die zweiten Bälle nicht bekommen und das hat RB ausgenutzt." © 2018 Getty Images Yussuf Poulsen (RB Leipzig): "Wir hätten heute sogar noch mehr Tore machen können, haben sehr gute Chancen vergeben. Ich weiß auch nicht, warum uns Berlin so liegt. Unser Torwart hat wieder ein extrem starkes Spiel gemacht - nicht zum ersten Mal in dieser Saison.“ © 2018 Getty Images Karim Rekik (Hertha BSC): "In der ersten Hälfte hatten wir einige gute Chancen auf das 1:1, die wir aber leider nicht nutzen konnten. Wir hatten heute einen sehr guten Gegner, der mit enormem Tempo gekontert hat, dazu haben einige Dinge, die in unserem Spiel zuletzt gut liefen, heute einfach nicht so geklappt. Die Atmosphäre heute war natürlich etwas anders als sonst, ich fand es aber sehr schön, dass uns die Fans nach dem Schlusspfiff noch einmal Mut zugesprochen haben." © 2018 Getty Images Diego Demme (RB Leipzig): „Wir haben heute ein überragendes Spiel gemacht. Es ist auch immer schön, dass so viel Fans mit nach Berlin reisen und uns pushen. Es ist immer ein gutes Omen, hier zu spielen. Wir hoffen, dass es so weiter geht.“ © dpa

Beim dritten Versuch nach der Pause ist der Ball drin: Bruma treibt die Kugel nach vorn, hat am Ende drei Optionen und sucht erneut den Nationalstürmer. Der ist halblinks frei vor Jarstein, bleibt eiskalt und chippt den Ball links unten ins Tor.

Hertha-Coach Dardai reagiert nach einer knappen Stunde mit einem Doppelwechsel, bringt den Ex-Leipziger Selke und Dilrosun. Nun wird auch die Berliner Kurve wach – doch Cunha sorgt für die endgültige Entscheidung: Der Brasilianer lässt drei Berliner vor dem Strafraum stehen, zieht mit links aus 25 Metern ab und zirkelt das Leder genau links oben in den Knick.

Die Statistik zum Spiel: