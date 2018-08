Nächster Halt Ukraine: Forsbergs Familienentzug und Rangnicks Europaleiden 

Anzeige

Leipzig. Von der Tribüne flog ein Becher, auf dem Gemisch aus Sand und Rasen kamen den Fußballern die Grasfetzen entgegen, bei den Freistößen blendete ein Laserpointer: Wie wenig Freude die Tippel-Tappel-Tour durch die Qualifikation bis in die Gruppenphase der Europa League bereitet, spürte RB Leipzig beim 1:1 im rumänischen Craiova in besonderem Maße.

Die Strapazen werden größer, nächste Woche reist der Bundesligist noch tiefer in den europäischen Osten. In den Playoffs wartet Sorja Luhansk aus der Ukraine, die Sporting Braga am Donnerstag aus dem Wettbewerb warfen „Dass es keine angenehme Reise durch Europa wird, das hat jetzt nichts mit der Attraktivität von Städten zu tun, war klar“, meinte Trainer Ralf Rangnick hinsichtlich der Belastungen dieser Tage in Flugzeugen und Bussen.

In sportlicher Hinsicht kommt der Wettbewerb dem Trainer allerdings gelegen, wie er nach dem Remis in Craiova sagte: „Ich glaube, dass das Spiel über 90 Minuten, einigen gut getan hat. Auch im Hinblick auf die nächsten Wochen Nordi Mukiele hat zum ersten Mal seit langem so viel gespielt. Das gleiche gilt für Yussuf Poulsen und Emil Forsberg.“

RB Leipzig wird sich weiter steigern müssen, um den Tanz auf drei Hochzeiten erfolgreich zu gestalten. „Wir gehen davon aus, dass es in den Playoffs nochmal eine Stufe schwieriger wird. Craiova war besser als Häcken und der nächste Gegner wird uns noch mehr abverlangen“, erklärte Rangnick, der die erste richtig große Herausforderung der Saison am Sonntag in neun Tagen beim Bundesligastart in Dortmund vor der Brust hat.

Bei Forsberg fehlt noch die richtige Form

Trotz der überschaubaren spielerischen Klasse der Kontrahenten blieb RB Leipzig in vier Pflichtspielen bisher nur einmal ohne Gegentreffer. „Donnerstagtorhüter“ Yvon Mvogo, der sich in Craiova mit vielen Paraden auszeichnete, am Ende trotzdem wieder ein spätes Gegentor hinnehmen musste, legte den Finger in die Wunde: „Es lag an unserer Konzentration, wir müssen weiter an den Kleinigkeiten arbeiten.“ Für den neuen Euro-League-Keeper war der Einzug in die Playoffs von besonderer Bedeutung, um weiter regelmäßig Einsatzzeiten zu bekommen.

JETZT DURCHKLICKEN: RB Leipzig in der Einzelkritik Yvon Mvogo: Erste Glanztat nach zehn Minuten, weitere in der Schlussphase: Der Schweizer ist ein stabiler Rückhalt, beim späten Gegentor machtlos. Note 2. © GEPA pictures Marcello Saracchi: Wirbelwind auf der linken Seite, vorne und hinten engagiert. Note 3. © GEPA pictures Willi Orban: Mit Licht und Schatten, ist ab und an zu langsam. Note 3. © GEPA pictures Ibrahima Konate: In der Abwehr Mister Zuverlässig, strahlt trotz seines jungen Alters Routine aus. Note 2. © GEPA pictures Nordi Mukiele: In seinem ersten Pflichtspiel von Beginn an auf der rechten Seite ein Unsicherheitsfaktor, provoziert Fouls. Note 4. © GEPA pictures Diego Demme: Immer da, wenn er gebraucht wird. Darf eher Feierabend machen. Note 3. © GEPA pictures Kevin Kampl: Ständige Anspielstation im Mittelfeld. Bereitet mit seiner Ecke die Führung vor. Note 3. © GEPA pictures Marcel Sabitzer: Nach seiner langen Schulterverletzung erstmals wieder in der Startelf, ballgierig, erzielt das 1:0. Note 2. © GEPA pictures Emil Forsberg: Der junge Papa mit einem schwachen Auftritt. Ballverluste, unpräzise Pässe. Note 4. © GEPA pictures Yussuf Poulsen: Mit viel Einsatz, aber wenig Glück. Note 3. © GEPA pictures Matheus Cunha: Der Brasilianer kann keine Akzente setzen, wird zur Pause ausgewechselt. Note 4. © GEPA pictures Jean-Kevin Augustin: Bringt nicht lange genug neuen Schwung ins Angriffsspiel, mit technischen Raffinessen. Note 3. © GEPA pictures Stefan Ilsanker: Darf am Ende noch 20 Minuten ran, versucht in einer hitzigen Schlussphase für Ruhe zu sorgen. Note 3. © GEPA pictures Bruma: Nach seiner Einwechslung in der 63. Minute ohne große Ausreißer nach oben oder unten. Note 3. © GEPA pictures

An seiner alten Form feilt noch Papa Forsberg. Der Schwede spielte neun Tage nach der Geburt seiner Tochter Florence erstmals wieder in der Startelf. Der private Glücksmoment ist für den Nationalspieler extrem präsent: „Es war sehr emotional. Eine Erinnerung für ein ganzes Leben. Ich bin einfach nur glücklich, dass beide gesund sind. Das ist die Hauptsache.“

Seine Frau und das Baby leben derzeit noch im gemeinsamen und neu erbauten Haus in Forsbergs Heimat Sundsvall, kommen erst nach der Länderspielpause in einem knappen Monat nach Leipzig. Der Start der englischen Wochen bedeutet für die Forsbergs also Familientrennung. „Es tut weh, nicht bei ihnen zu sein. Aber Shanga ist eine sehr starke Frau. Es gibt Facetime, das tut gut“, sagte der 26-Jährige.