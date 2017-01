Nächster Schock für Hannover 96: Fällt nun auch noch Anton aus?

Immer mehr Probleme für 96 vor dem Rückrundenstart am kommenden Montag gegen Kaiserslautern. Am Mittwoch meldete sich auch Stammverteidiger Waldemar Anton krank, der 20-Jährige konnte beim Test gegen die eigene U 21 nicht mitspielen.

Auf dem Prüfstand standen dabei eigentlich andere: Etwa Salif Sané, der sich im Trainingslager zweimal am Oberschenkel verletzt hatte und nun nach einer weiteren Woche Pause in Hannover Spielpraxis sammeln sollte.

Auch Marvin Bakalorz fehlt erkältet, wie immer noch Edgar Prib. Dazu fällt Kapitän Manuel Schmiedebach mit einem Muskelfaserriss im Gesäß aus. 96 hatte das Testspiel am Mittwoch als geheime Generalprobe im Eilenriedestadion (14 Uhr) angesetzt.

Noch dicker hatte es Noah Joel Sarenren Bazee erwischt: Der Stürmer hatte sich sowohl am Knie als auch an den Adduktoren verletzt. Genau wie Sané war Sarenren Bazee am Dienstag ins Training zurückgekehrt.