Nächster Schock für RB Leipzig: Sabitzer und Werner beim Testspiel verletzt

Kematen. Das Trainingslager in Tirol wird für Vizemeister RB Leipzig immer mehr zum Fiasko: Beim knappen 1:0 (1:0)-Sieg gegen den türkischen Pokalsieger Konyaspor müssen die beiden Nationalspieler Marcel Sabitzer und Timo Werner verletzt ausgewechselt werden.

Die Tribüne am kleinen Stadion in Kematen, 15 Kilometer vom Sommercamp in Seefeld entfernt, ist gespickt mit Fußballprominenz. Dieter Hoeneß, Hoffenheim-Manager Alexander Rosen, Joachim Löws Assistent Marcus Sorg, sowie Timo Wernes Vater und sein Berater Karlheinz Förster sind zu Gast. Natürlich lässt sich auch Sportdirektor Ralf Rangnick das Spiel nicht entgehen.