Nächster Trainer-Hammer: Tayfun Korkut übernimmt Bayer Leverkusen!

Der nächste Trainer-Hammer in der Bundesliga! Nach Informationen des kicker übernimmt Tayfun Korkut den Bundesligisten Bayer Leverkusen bis Saisonende. Der Ex-Hannoveraner tritt damit die Nachfolge von Roger Schmidt an, der am Sonntag nach dem 2:6-Debakel gegen Borussia Dortmund entlassen worden war.