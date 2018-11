Nachwuchs des SV Lindenau zeigt Bayern-Star Thomas Müller den Hackentrick

Der kleine Bruno zeigte Bayern-Stürmer Müller erstmal einen Hackentrick und erklärte dem 29-Jährigen, wie die spezielle „Rainbow-Variante“ funktioniert – dabei wird der Ball per Hacke von hinten nach vorne über den Kopf befördert. Müller meinte: „Wie man sieht, mangelt es in unserem Sport nicht an Nachwuchs. Schön, dass zu wissen.“ Die knapp 50 E-Jugendlichen des Leipziger Vereins strahlten, als sich die sechs DFB-Kicker nur zwei Tage vor dem Freundschaftsspiel in der Red Bull Arena gegen Russland Zeit für zahlreiche Autogramme und Fotos nahmen. Bisher kannten sie die Fußballer nur aus dem Fernsehen.