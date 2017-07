Nachwuchs im Anmarsch: Ex-RB-Leipzig-Coach Zorniger wird in diesem Jahr Vater

Leipzig/Kopenhagen. Es könnte eine Nikolausüberraschung werden: Alexander Zorniger erwartet noch in diesem Jahr sein erstes Kind. Mit Freundin Kristina Ahnert (30), die der 49-Jährige während seiner Zeit als Trainer von RBL (2012 bis 2015) in Leipzig kennenlernte, bekommt er im Dezember Nachwuchs. Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, steht noch nicht fest.

Dreieinhalb Jahre sind die beiden schon ein glückliches Paar. Als er 2016 nach kurzem Intermezzo beim Bundesligisten VfB Stuttgart nach Kopenhagen wechselte, folgte ihm Bloggerin und Moderatorin Kristina zu seiner ersten Station als Coach ins Ausland. Mit Bröndby IF wurde er in seiner ersten Spielzeit Vierter und feierte in der vergangenen Saison die Vizemeisterschaft hinter dem Stadtrivalen FC Kopenhagen. Nun dürfen seine Schützlinge in der Qualifikation für die Europa League antreten, spielen ab kommender Woche zunächst gegen den finnischen Verein Vaasan PS. Zornigers Vertrag bei Bröndby läuft noch bis Sommer 2018.