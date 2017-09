Nackt im Playboy: Diese Sportlerinnen und Sport-Promis zogen sich aus

Deutsche Sportlerinnen im Playboy: Wer sich alles nackig machte:

Der Gründer des "Playboy"-Magazins Hugh Hefner ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Das teilte das Unternehmen Playboy Enterprise am Mittwochabend (Ortszeit) mit. Hefner "starb friedlich und unter natürlichen Umständen in seinem Haus 'The Playboy Mansion' im Kreis geliebter Menschen", heißt es in der Mitteilung des "Playboys". Auf Twitter bestätigte der "Playboy" ebenfalls den Tod des 91-Jährigen und postete ein Foto des Magazingründers mit der Überschrift «Die amerikanische Ikone» und eines seiner berühmtesten Zitat: "Das Leben ist zu kurz, um den Traum eines anderen zu leben".