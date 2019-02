Wegen Auswechslung: Hoffenheim-Profi wütet gegen Trainer Julian Nagelsmann

Und nächste Woche müssen sie zum BVB! Bei der TSG 1899 Hoffenheim brodelt es intern. Während des Heimspiels gegen Fortuna Düsseldorf (1:1) hat Hoffenheim-Profi und U21-Nationalspieler Nadiem Amiri die Nerven verloren. Nach seiner Auswechslung in der 61. Minute warf er sein Leibchen weg, das er auf der Bank anziehen sollte. Seine wütende Reaktion laut Bild am Sonntag: "Mir wird die Chance genommen, das Spiel zu entscheiden."

Nagelsmann kontert die Wut von Amiri trocken

Was war passiert? Hoffenheim geht in einer schwachen Partie nach 16 Minuten glücklich durch einen Elfmeter-Treffer des Vize-Weltmeisters Andrej Kramaric in Führung - kurz nach der Pause trifft allerdings Rouwen Hennings zum verdienten Ausgleich für die Düsseldorfer. In der 61. Minute will Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann dann Schwung ins Spiel bringen - und wechselt den 19 Jahre alten Flügelflitzer Reiss Nelson für Amiri ein - und der Frust beginnt.