Neue Optik: Nagelsmann bestätigt Beauty-Eingriff an Augenbrauen

1:3 verloren - aber immerhin mit Style. Julian Nagelsmann bestimmt nach dem Saisonauftakt beim FC Bayern München die Schlagzeilen. Der Trainer der TSG 1899 Hoffenheim überraschte am Freitagabend in München mit ungewöhnlichem Outfit und Aussehen. Sein weißes Hemd wurde von einer Kragennadel am Hals zusammengehalten, die Augenbrauen des 31-Jährigen wirkten gezupft und nachgezeichnet, das Gesicht gestrafft.