Naldo-Debakel: Drittes Spiel für Monaco - zweite Rote Karte für den Ex-Schalke-Star!

Das Spiel 1 nach der Entlassung von Thierry Henry sollte ein Neuanfang werden für die AS Monaco - doch es wurde zum kompletten Desaster. Der ums Überleben kämpfende Gigant aus dem Fürstentum, der weiterhin Tabellen-19. ist, verpatzte das Kellerduell der Ligue 1 gegen den bisherigen 18. Dijon nach allen Regeln der Kunst. Unter Interimstrainer Franck Passi lief es sogar noch schlechter als für Henry. Und dessen Vorgänger/Nachfolger Leonardo Jardim hat vor dem Saison-Endspurt eine ganz harte Aufgabe vor sich.

Tragische Figur der Monegassen war einmal mehr Naldo. Der Brasilianer, erst vor wenigen Wochen vom FC Schalke 04 ins Fürstentum gewechselt, sah beim Stand von 1:0 für Dijon nach einem wüsten Einsteigen gegen Tavares bereits die zweite Rote Karte - in seinem erst dritten Spiel für Monaco. Das war in den letzten 30 Jahren keinem Spieler der Ligue 1 passiert. Ein Horror-Start beim neuen Verein! Kwon Chang-hoon (24.) hatte die nominell deutlich schwächer besetzten Gastgeber aus Dijon im ersten Durchgang in Führung gebracht, kurz nach Naldos Platzverweis stellte Naim Sliti (69.) auf 2:0. Die Entscheidung gegen erneut schwache Monegassen.