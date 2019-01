Côte d'Azur statt Leine: Innenverteidiger Naldo war auch bei Hannover 96 ein Thema

Hannover 96 hat sich mit einem Routinier beschäftigt, der in der Bundesliga schon ordentlich Eindruck hinterlassen hat. Laut kicker online stand Ronaldo Aparecido Rodrigues, besser bekannt als Naldo, auf dem Wunschzettel der "Roten". Auch Gespräch sollen bereits stattgefunden haben. Der 36-jährige Innenverteidiger entschied sich jedoch dafür, Ruhrpott-Club FC Schalke 04 lieber in richtig Côte d'Azur zu verlassen. Mittelmeer statt Leine, mehr als um den Klassenerhalt geht es jedoch auch in Monaco nicht.

Gefürchtet für die Kopfballstärke

1,98 Meter groß ist der Brasilianer mit dem deutschen Pass, der schon bei Werder Bremen und beim VfL Wolfsburg die Abwehr zusammengehalten hat und besonders für seine Kopfballstärke gefürchtet war. Statt seiner hat Hannover 96 nun Kevin Akpoguma auf Leihbasis verpflichtet. Da liegt eine Frage auf der Hand ...