Nationalmannschaft: Löw scheitert im ersten Versuch bei RB Leipzigs Marcel Halstenberg

"Es ist für mich eine Ehre, den Adler auf der Brust tragen zu dürfen", so der Verteidiger. Die zwei Wochen bei der Nationalmannschaft wolle er aufsaugen und alles mitnehmen. "Ich habe danach gleich meine Eltern angerufen und die frohe Nachricht überbracht", so Halstenberg. Als Löw dann auch offiziell seinen Kader in der Öffentlichkeit vorstellte, stand beim Leipziger Defensivmann das Handy nicht mehr still. "Es war schlimmer als zum Geburtstag, so viele Leute haben sich bei mir gemeldet", verriet der 26-Jährige.