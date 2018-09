Deutschland spielt wieder deutsch: Mit alten Tugenden zu neuen Erfolgen

Anzeige

Als die Nationalspieler am Donnerstag kurz vor Mitternacht die Allianz-Arena in München verließen, war sie plötzlich wieder da – die Euphorie, die rund um die jahrelang so erfolgsverwöhnten DFB-Stars nach dem WM-Debakel in den vergangenen Monaten abhandengekommen schien. Dutzende Fans harrten im strömenden Regen aus und kreischten bei jedem Spieler, der in den Bus stieg.

Viele Stars nahmen sich trotz später Stunde Zeit für Autogramme und Selfies. Der erste Teil der Versöhnung mit dem eigenen Anhang war beim 0:0 gegen Weltmeister Frankreich zum Auftakt der Nations League geglückt. Es war ein Anfang, der Mut macht auf eine bessere Zukunft. Mit deutschen Tugenden will die Mannschaft von Joachim Löw nun Schritt für Schritt den Weg zurück in die Weltspitze schaffen.

„Jeder einzelne Spieler ist an die Grenzen gegangen, auch zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison. Ich war absolut zufrieden mit der Einstellung, der Lauf- und Kampfbereitschaft auf dem Platz“, sagte der Bundestrainer. „Das war auch meine Erwartung an die Mannschaft, eben alles in das Spiel reinzuhauen, ein anderes Gesicht zu zeigen, um den verlorenen Kredit zurückzugewinnen. Mit dem Ergebnis und dem Spiel kann ich sehr gut leben.“

Löw begegnete der geballten Offensivpower der Franzosen um Superstar Kylian Mbappé mit einer Viererkette, die aus vier Innenverteidigern bestand – wie bei der erfolgreichen WM 2014. Davor installierte er mit Joshua Kimmich eine Art Vorstopper, einen Abräumer, der seine Aufgabe ebenso gut umsetzte, wie es Matthias Ginter und Antonio Rüdiger auf den Außenverteidiger-Positionen gelang.

Deutschland in Noten: Die Einzelkritik gegen Frankreich Eine gute deutsche Mannschaft erreichte gegen Weltmeister Frankreich ein 0:0-Unentschieden. Die Einzelkritik zum ersten Spiel nach der WM. © dpa Manuel Neuer – Note: 2. Hatte nur wenig zu tun. Doch wenn er gebraucht wurde, war er da – wie in der 36. Minute, als er den Kopfball von Giroud stark parierte. Ein gewohnt starker Auftritt des Kapitäns. © 2018 Getty Images Antonio Rüdiger – Note: 3. Startete überraschend auf der für ihn ungewohnten linken Außenverteidiger-Position. Defensiv gut, doch offensiv stieß er gegen Weltmeister Frankreich technisch an seine Grenzen. © dpa Mats Hummels – Note: 2. Souverän in der Defensive. Bekam von den Fans sogar Beifall für seine starken Balleroberungen. Starkes Kopfballspiel, vor allem gegen den französischen Topstürmer Giroud. Schaltete sich in der 72. Minute sogar im Kontergegenstoß in die Offensive ein. © imago/GEPA pictures Jerome Boateng – Note: 3. Eine unaufgeregte Vorstellung des Bayern-Profis. Ließ sich auch von den Topstürmer Giroud und Mbappé nicht aus der Ruhe bringen. Eine solide Partie ohne zu glänzen. © imago/Matthias Koch Matthias Ginter – Note: 2. Begann statt Kimmich auf der rechten Abwehrseite. Sehr präsent. Bestritt in der ersten Hälfte die meisten Zweikämpfe aller deutschen Spieler. Bereitete im zweiten Durchgang die Großchance von Reus vor. In der 75. Minute hätte er per Kopfball fast selbst die Führung erzielt. © 2018 Getty Images Joshua Kimmich – Note: 3. Löw testete den Allrounder in neuer Rolle als Abräumer vor der Abwehr. Ein unauffälliger Auftritt in der ersten Halbzeit, doch er zeigte im zweiten Abschnitt eine deutlich giftigere Zweikampfführung. © 2018 Getty Images Leon Goretzka – Note: 4. Stieß als Mittelfeldspieler immer wieder mit in die Spitze. Versuchte sich zwar seinen Mitspielern anzubieten, doch er blieb über weite Teile des Spiels blass. Löw wechselte ihn nach 66 Minuten aus. © 2018 Getty Images Toni Kroos – Note: 3. Wurde vor dem Anpfiff als Deutschlands Nationalspieler des Jahres ausgezeichnet. Bleibt die Schaltzentrale im deutschen Spiel. Gewohnt stark in der Ballverteilung. Versuchte vor allem in der zweiten Hälfte mit seinen Bällen die Offensiv-Reihe einzusetzen, was zunehmend besser gelang. © dpa Thomas Müller – Note: 3. Fiel vor allem durch sein bissige Zweikampfführung auf. Bis auf einen Abschluss blieben die guten Torraumszenen allerdings aus. © dpa Marco Reus – Note: 3. Rochierte in der Offensivreihe mit Werner und Müller, meist in der Mitte zu finden. In der 65. Minute mit der wohl größten deutschen Chance des Spiels. Doch der französische Torwart Areola hatte etwas dagegen, dass Reus zum Matchwinner wird. © dpa Timo Werner – Note: 2. Kam mal über rechts, mal über links - aber immer mit viel Tempo. Gleich an den ersten beiden gefährlichen Aktionen beteiligt. Auch im weiteren Spielverlauf an fast allen gefährlichen Offensivaktionen beteiligt. © dpa Ilkay Gündogan – Ohne Wertung. Kam in der der 66. Minute für Goretzka ins Spiel – und wurde von einem Teil der deutschen Fans beim Betreten des Platzes ausgepfiffen. Spielte etwas defensiver als zuvor Goretzka. Ein unauffälliger Auftritt, auch wenn er zumindest einmal gefährlich zum Abschluss kam. © imago/kolbert-press Leroy Sané – Ohne Wertung. Kam in der der 83. Minute für Marco Reus. © imago/DeFodi

Ginter sagte im Gespräch zum SPORTBUZZER: „Wir wollten mit Körperlichkeit dagegen halten, Hurra-Fußball konnte keiner erwarten. Aber die typisch deutschen Eigenschaften, die Grundtugenden, uns früher stark gemacht haben, wollten wir wieder in die Waagschale werfen – das ist uns glaube ich ganz gut gelungen.“ Tatsächlich fehlte es weder an Willen, noch an Leidenschaft oder der richtigen Einstellung, wie es in Russland den Eindruck erweckte. All die Dinge, die bei der WM auf der Strecke geblieben waren, funktionierten gut oder zumindest besser.

Deutschland stand kompakt, hatte vor allem im Spielaufbau wenig Ballverluste, agierte in der Offensive flexibel. „Wir hatten trotzdem sehr viel Ballbesitz, das war uns klar, dass wir das Spiel machen müssen, weil sich Frankreich nicht locken lässt und mit allen Spielern in der eigenen Hälfte erwartet. Wichtig war: Stabilität in der Defensive, Räume zustellen, kompakt stehen“, analysierte Löw. Und kündigte an: „Gegen andere Mannschaften werden wieder andere Dinge gefragt sein.“

Der große Umbruch blieb aus, keiner der drei Neulinge kam zum Einsatz. Stattdessen setzte Löw zwar auf Altbewährtes, aber in neuer Flexibilität: „Ich wollte nicht von heute auf morgen, nicht völlig radikal, junge Spieler einbauen. Hummels, Boateng dabei zu haben, war sehr wichtig. Eben Spieler mit dieser Erfahrung und Klasse. Künftig wollen wir aber auch junge Spieler einbauen. Spieler wie Sané oder Brandt müssen sich in den kommenden Wochen und Monaten in ihren Vereinen beweisen.“ Schon am Sonntag (20.45 Uhr, ARD) gegen Peru wird Löws Mannschaft wieder ein verändertes Gesicht zeigen – aber an den Tugenden festhalten.