Nationalspieler Julian Brandt nimmt Mesut Özil in Schutz

Im Trainingslager von Bayer Leverkusen hat sich Offensivspieler Julian Brandt zum frühen Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft im Sommer in Russland geäußert. Brandt war Teil der DFB-Elf, die in der Vorrunde rausflog. Doch der Nachwuchsstar deutet an, dass die Erdogan-Affäre um Mesut Özil keinesfalls der Grund für die blamablen Auftritte seiner Mannschaft war.