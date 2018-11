Nationalspielerin Lena Goeßling vom VfL Wolfsburg: „Die anderen holen auf, Deutschland ist stehen geblieben“

Vor allem die in der Männer- und Frauen-Bundesliga vertretenen Klubs wie Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach oder Werder Bremen "müssten mehr machen", wie Goeßling meint. Diese Klubs hätten "die Strukturen, um etwas zu bewegen - dass das funktioniert, sehen wir ja hier in Wolfsburg. Hier steht der gesamte Verein hinter dem Frauenfußball, hier merkt man jeden Tag, dass das alle wirklich wollen. Das vermisse ich bei anderen Vereinen."

Beim SheBelieves-Cup 2018 in den USA kommt Goeßling in allen drei Partien zum Einsatz - und wird damit am Tag vor ihrem 32. Geburtstag zu 100-fachen Nationalspielerin

Im Vergleich zum Männerfußball müsse "man da ja nicht viel Geld in die Hand nehmen. In England machen es die Klubs ja vor. Die stecken nicht nur mehr Geld in den Frauenfußball, die bauen da auch eine richtig gute Struktur auf." Auch wenn der internationale Erfolg englischer Klubs noch ausbleibe, so sei doch zu sehen "dass da was passiert. Und in Deutschland passiert nichts - wenn man mal von uns und vom FC Bayern absieht. Wobei es ja eigentlich auch nicht sein kann, dass wir das Top-Spiel gegen Bayern dann 6:0 gewinnen. Für uns ist das dann natürlich toll, aber gute PR für die Liga war das nicht - da denkt doch jeder: „Was sind denn das da für Ergebnisse im Frauenfußball?“