Nationalspielerin Popp lästert: "Bei den Männern wäre Steffi Jones schon geflogen"

Offensiv-Star Alexandra Popp vom VfL Wolfsburg hat Bundestrainerin Steffi Jones kritisiert. Vor dem Freundschaftsspiel am Freitag gegen Frankreich (17.55 Uhr/ARD) steht die Bundestrainerin unter Druck. Popp fordert Konsequenzen - und nimmt Jones dabei nur halbherzig in Schutz.

Schon Goeßling griff Jones hart an

"Nach 97 Länderspielen", so Goeßling, habe sie eine Ausbootung dieser Art "so nicht verdient". In einem Telefonat am Montag hatte Jones der Wolfsburgerin die Nicht-Nominierung mitgeteilt. "Sie hat mir ihre Gründe erzählt", erklärte Goeßling. "Gründe, die ich nicht nachvollziehen kann." Denn: "Ich bringe im Verein meine Leistung und habe mich nach einer langen Verletzungspause zurückgekämpft – dann zu hören, dass mein Defensiv-Verhalten nicht akzeptabel genug ist, kann ich nicht nachvollziehen. Ich spiele beim DFB in der Innenverteidigung, im Verein auf der Sechs - und mir dann diesen Grund zu sagen..."